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新型冠狀肺炎全球疫情（06月14日 時間06:00）

國際形勢 06:00 2020/06/14

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月14日　時間06:00）
香港疫情全球數據
1110
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1061
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
7890460
確診累積
+53376(較上日)		 431813
死亡個案
+1929(較上日)		 4032071
治癒人數
+26634(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 17520 2140812 849158 117486
巴西 19450 850514 449225 42720
俄羅斯 0 520129 274641 6829
印度 4258 321626 162326 9205
英國 1426 295828 1283 41747
西班牙 396 290685 196958 27136
意大利 346 236651 174865 34301
秘魯 0 220749 107133 6308
法國 526 193746 72931 29401
德國 156 187423 171970 8867
伊朗 0 184955 146748 8730
土耳其 1459 176677 150087 4792
智利 0 167355 137296 3101
墨西哥 0 139196 101767 16448
巴基斯坦 0 132405 50056 2551
沙特阿拉伯 0 123308 82548 932
加拿大 308 99903 59694 8177
孟加拉 0 84379 17828 1139
中國大陸 0 83075 78366 4634
卡塔爾 0 78416 55252 70
美國疫情全球數據
2140812
確診累積
+17520(較上日)		 117486
死亡個案
+517(較上日)		 849158
治癒人數
+6829(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 895 403809 85757 30869
新澤西州 345 169191 30998 12689
加利福尼亞州 2810 149942 40112 5055
伊利諾伊州 673 131871 83169 6289
馬薩諸塞州 336 105395 84621 7576
德克薩斯州 1636 87277 56545 1985
賓夕法尼亞州 407 82989 56072 6279
佛羅里達州 44 73596 13787 2928
密歇根州 131 65836 44964 6013
馬里蘭州 0 61305 4536 2926
中國大陸疫情全球數據
83075
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78366
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63623 4512
廣東 0 1608 1590 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
山東 0 792 781 7
上海 0 690 666 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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