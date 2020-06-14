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新型冠狀肺炎全球疫情（06月14日 時間02:00）

國際形勢 02:00 2020/06/14

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月14日　時間02:00）
香港疫情全球數據
1110
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1061
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
7852425
確診累積
+15341(較上日)		 430389
死亡個案
+505(較上日)		 4018946
治癒人數
+13509(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 6878 2130170 843548 117141
巴西 0 831064 445123 41952
俄羅斯 0 520129 274641 6829
印度 4038 321406 162320 9205
英國 1425 295827 1283 41747
西班牙 396 290685 196958 27136
意大利 346 236651 174865 34301
秘魯 0 220749 107133 6308
法國 0 193220 72695 29377
德國 89 187356 171970 8864
伊朗 0 184955 146748 8730
土耳其 1459 176677 150087 4792
智利 0 167355 137296 3101
墨西哥 0 139196 101767 16448
巴基斯坦 0 132405 50056 2551
沙特阿拉伯 0 123308 82548 932
加拿大 218 99813 59523 8174
孟加拉 0 84379 17828 1139
中國大陸 0 83075 78366 4634
卡塔爾 0 78416 55252 70
美國疫情全球數據
2130170
確診累積
+6878(較上日)		 117141
死亡個案
+172(較上日)		 843548
治癒人數
+1219(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 827 403741 85757 30869
新澤西州 0 168846 30998 12601
加利福尼亞州 0 147132 39682 4988
伊利諾伊州 0 131198 83169 6260
馬薩諸塞州 0 105059 84621 7538
德克薩斯州 0 85641 55300 1966
賓夕法尼亞州 407 82989 56072 6279
佛羅里達州 44 73596 13787 2928
密歇根州 0 65705 42041 5994
馬里蘭州 0 61305 4536 2926
中國大陸疫情全球數據
83075
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78366
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63623 4512
廣東 0 1608 1590 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
山東 0 792 781 7
上海 0 690 666 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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