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新型冠狀肺炎全球疫情（06月13日 時間23:00）

國際形勢 23:00 2020/06/13

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月13日　時間23:00）
香港疫情全球數據
1110
確診/疑似
+1(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1061
治癒人數
+1(較上日)
環球疫情全球數據
7827752
確診累積
+138823(較上日)		 429535
死亡個案
+4285(較上日)		 4000577
治癒人數
+98638(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 26461 2121603 842068 116942
巴西 25415 831064 445123 41952
俄羅斯 8706 520129 274641 6829
印度 4809 310760 155290 8895
英國 1452 294402 1282 41566
西班牙 0 290289 196958 27136
意大利 163 236305 173085 34223
秘魯 5961 220749 107133 6308
法國 727 193220 72695 29377
德國 334 187267 171924 8863
伊朗 2430 184955 146748 8730
土耳其 1195 175218 149102 4778
智利 13263 167355 131358 3101
墨西哥 5222 139196 101767 16448
巴基斯坦 6472 132405 50056 2551
沙特阿拉伯 3366 123308 82548 932
加拿大 230 99595 59034 8125
孟加拉 2856 84379 17827 1139
中國大陸 9 83075 78366 4634
卡塔爾 1828 78416 55252 70
美國疫情全球數據
2121603
確診累積
+26461(較上日)		 116942
死亡個案
+773(較上日)		 842068
治癒人數
+24692(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 893 402914 85572 30824
新澤西州 642 168846 30998 12601
加利福尼亞州 3627 147132 39682 4988
伊利諾伊州 595 131198 83169 6260
馬薩諸塞州 392 105059 84621 7538
德克薩斯州 2184 85641 55300 1966
賓夕法尼亞州 646 82582 55677 6248
佛羅里達州 2581 73552 13787 2925
密歇根州 256 65705 42041 5994
馬里蘭州 692 61305 4536 2926
中國大陸疫情全球數據
83075
確診累積
+9(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78366
治癒人數
+1(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63623 4512
廣東 1 1608 1590 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
山東 0 792 781 7
上海 1 690 666 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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