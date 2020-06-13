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【美國示威】紐約州長簽改革警隊法案 禁警鎖喉制服疑犯
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月13日 時間21:00）
|香港疫情全球數據
|1110
確診/疑似
+1(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1061
治癒人數
+1(較上日)
|環球疫情全球數據
|7814912
確診累積
+125983(較上日)
|429154
死亡個案
+3904(較上日)
|3998688
治癒人數
+96749(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|22407
|2117549
|842006
|116858
|巴西
|25415
|831064
|445123
|41952
|俄羅斯
|8706
|520129
|274641
|6829
|印度
|4416
|310367
|155290
|8895
|英國
|1452
|294402
|1282
|41566
|西班牙
|0
|290289
|196958
|27136
|意大利
|163
|236305
|173085
|34223
|秘魯
|5961
|220749
|107133
|6308
|法國
|727
|193220
|72695
|29377
|德國
|330
|187263
|171924
|8863
|伊朗
|2430
|184955
|146748
|8730
|土耳其
|1195
|175218
|149102
|4778
|智利
|6754
|160846
|131358
|2870
|墨西哥
|5222
|139196
|101767
|16448
|巴基斯坦
|6472
|132405
|50056
|2551
|沙特阿拉伯
|3366
|123308
|82548
|932
|加拿大
|230
|99595
|59034
|8125
|孟加拉
|2856
|84379
|17827
|1139
|中國大陸
|9
|83075
|78366
|4634
|卡塔爾
|1828
|78416
|55252
|70
|美國疫情全球數據
|2117549
確診累積
+22407(較上日)
|116858
死亡個案
+689(較上日)
|842006
治癒人數
+24630(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|893
|402914
|85572
|30824
|新澤西州
|642
|168846
|30998
|12601
|加利福尼亞州
|3627
|147132
|39682
|4988
|伊利諾伊州
|595
|131198
|83169
|6260
|馬薩諸塞州
|392
|105059
|84621
|7538
|德克薩斯州
|2184
|85641
|55300
|1966
|賓夕法尼亞州
|646
|82582
|55677
|6248
|佛羅里達州
|0
|70971
|13787
|2881
|密歇根州
|256
|65705
|42041
|5994
|馬里蘭州
|0
|60613
|4474
|2900
|中國大陸疫情全球數據
|83075
確診累積
+9(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78366
治癒人數
+1(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63623
|4512
|廣東
|1
|1608
|1590
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|山東
|0
|792
|781
|7
|上海
|1
|690
|666
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫