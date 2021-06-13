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神秘人近2.2億中標 隨貝索斯同遊太空
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月13日 時間14:00）
|香港疫情全球數據
|11,878
確診/疑似
0(較上日)
|210
死亡個案
0(較上日)
|11,568
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|176,672,965
確診累積
+264,277(較上日)
|3,814,443
死亡個案
+7,921(較上日)
|161,024,303
治癒人數
+286,574(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|9,147
|34,315,873
|28,640,617
|614,955
|印度
|49,633
|29,439,989
|28,043,446
|370,407
|巴西
|75,778
|17,376,998
|15,761,177
|486,358
|法國
|3,972
|5,799,459
|5,493,259
|110,540
|土耳其
|6,076
|5,325,435
|5,198,057
|48,668
|俄羅斯
|0
|5,193,964
|4,792,169
|126,073
|英國
|7,552
|4,574,445
|4,286,165
|128,160
|意大利
|0
|4,243,482
|3,954,097
|126,976
|阿根廷
|18,057
|4,111,147
|3,695,288
|85,075
|西班牙
|0
|3,733,600
|3,509,730
|80,501
|哥倫比亞
|29,998
|3,724,705
|3,457,117
|95,192
|德國
|228
|3,722,295
|3,577,840
|90,456
|伊朗
|0
|3,020,522
|2,640,281
|81,911
|波蘭
|0
|2,877,243
|2,648,207
|74,562
|墨西哥
|3,649
|2,452,469
|1,952,382
|230,097
|烏克蘭
|0
|2,282,727
|2,181,178
|53,758
|秘魯
|3,003
|2,001,059
|1,955,350
|188,443
|印尼
|0
|1,901,490
|1,740,436
|52,730
|南非
|9,319
|1,739,425
|1,602,406
|57,706
|荷蘭
|9
|1,699,213
|1,566,058
|17,987
|美國疫情全球數據
|34,315,873
確診累積
+9,147(較上日)
|614,955
死亡個案
+200(較上日)
|28,640,617
治癒人數
+35,387(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|557
|3,802,107
|2,064,382
|63,187
|德克薩斯州
|1,079
|2,978,048
|2,869,164
|52,155
|佛羅里達州
|0
|2,346,153
|2,009,593
|37,265
|紐約州
|769
|2,163,063
|1,805,948
|53,840
|伊利諾伊州
|268
|1,387,297
|1,329,966
|25,469
|賓夕法尼亞州
|314
|1,212,868
|1,159,560
|27,585
|佐治亞州
|375
|1,128,467
|1,022,993
|21,158
|俄亥俄州
|385
|1,106,796
|1,075,652
|20,091
|新澤西州
|249
|1,019,356
|942,490
|26,327
|北卡羅萊納州
|0
|1,007,698
|985,048
|13,265
|中國大陸疫情全球數據
|91,428
確診累積
+34(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|86,333
治癒人數
+21(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,159
|63,647
|4,512
|廣東
|13
|2,618
|2,419
|8
|上海
|6
|2,155
|2,082
|7
|黑龍江
|0
|1,612
|1,599
|13
|浙江
|2
|1,372
|1,334
|1
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|河南
|0
|1,316
|1,291
|22
|北京
|0
|1,069
|1,048
|9
|湖南
|0
|1,051
|1,045
|4
|四川
|3
|1,050
|1,015
|3
|香港疫情全球數據
|11,878
確診累積
0(較上日)
|210
死亡個案
0(較上日)
|11,568
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,173
|1,153
|16
|觀塘區
|0
|875
|857
|17
|黃大仙區
|0
|863
|822
|39
|九龍城區
|0
|798
|779
|18
|深水埗區
|0
|666
|640
|24
|東區
|0
|662
|647
|12
|元朗區
|0
|633
|622
|8
|沙田區
|0
|627
|617
|10
|葵青區
|0
|605
|597
|6
|中西區
|0
|552
|547
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫