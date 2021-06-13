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新型冠狀肺炎全球疫情（06月13日 時間14:00）

國際形勢 14:00 2021/06/13

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月13日　時間14:00）
香港疫情全球數據
11,878
確診/疑似
0(較上日)		 210
死亡個案
0(較上日)		 11,568
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
176,672,965
確診累積
+264,277(較上日)		 3,814,443
死亡個案
+7,921(較上日)		 161,024,303
治癒人數
+286,574(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 9,147 34,315,873 28,640,617 614,955
印度 49,633 29,439,989 28,043,446 370,407
巴西 75,778 17,376,998 15,761,177 486,358
法國 3,972 5,799,459 5,493,259 110,540
土耳其 6,076 5,325,435 5,198,057 48,668
俄羅斯 0 5,193,964 4,792,169 126,073
英國 7,552 4,574,445 4,286,165 128,160
意大利 0 4,243,482 3,954,097 126,976
阿根廷 18,057 4,111,147 3,695,288 85,075
西班牙 0 3,733,600 3,509,730 80,501
哥倫比亞 29,998 3,724,705 3,457,117 95,192
德國 228 3,722,295 3,577,840 90,456
伊朗 0 3,020,522 2,640,281 81,911
波蘭 0 2,877,243 2,648,207 74,562
墨西哥 3,649 2,452,469 1,952,382 230,097
烏克蘭 0 2,282,727 2,181,178 53,758
秘魯 3,003 2,001,059 1,955,350 188,443
印尼 0 1,901,490 1,740,436 52,730
南非 9,319 1,739,425 1,602,406 57,706
荷蘭 9 1,699,213 1,566,058 17,987
美國疫情全球數據
34,315,873
確診累積
+9,147(較上日)		 614,955
死亡個案
+200(較上日)		 28,640,617
治癒人數
+35,387(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 557 3,802,107 2,064,382 63,187
德克薩斯州 1,079 2,978,048 2,869,164 52,155
佛羅里達州 0 2,346,153 2,009,593 37,265
紐約州 769 2,163,063 1,805,948 53,840
伊利諾伊州 268 1,387,297 1,329,966 25,469
賓夕法尼亞州 314 1,212,868 1,159,560 27,585
佐治亞州 375 1,128,467 1,022,993 21,158
俄亥俄州 385 1,106,796 1,075,652 20,091
新澤西州 249 1,019,356 942,490 26,327
北卡羅萊納州 0 1,007,698 985,048 13,265
中國大陸疫情全球數據
91,428
確診累積
+34(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 86,333
治癒人數
+21(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,159 63,647 4,512
廣東 13 2,618 2,419 8
上海 6 2,155 2,082 7
黑龍江 0 1,612 1,599 13
浙江 2 1,372 1,334 1
河北 0 1,317 1,310 7
河南 0 1,316 1,291 22
北京 0 1,069 1,048 9
湖南 0 1,051 1,045 4
四川 3 1,050 1,015 3
香港疫情全球數據
11,878
確診累積
0(較上日)		 210
死亡個案
0(較上日)		 11,568
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,173 1,153 16
觀塘區 0 875 857 17
黃大仙區 0 863 822 39
九龍城區 0 798 779 18
深水埗區 0 666 640 24
東區 0 662 647 12
元朗區 0 633 622 8
沙田區 0 627 617 10
葵青區 0 605 597 6
中西區 0 552 547 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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