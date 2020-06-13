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烏克蘭總統夫人確診 澤連斯基取消會議及外訪
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月13日 時間04:00）
|香港疫情全球數據
|1109
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1060
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|7721188
確診累積
+32259(較上日)
|426580
死亡個案
+1330(較上日)
|3921943
治癒人數
+20004(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|12378
|2107520
|820284
|116626
|巴西
|3749
|809398
|436668
|41162
|俄羅斯
|0
|511423
|269370
|6715
|印度
|3652
|309603
|154231
|8890
|英國
|1451
|294401
|1279
|41566
|西班牙
|0
|290289
|196958
|27136
|意大利
|163
|236305
|173085
|34223
|秘魯
|0
|214788
|102429
|6109
|法國
|0
|192493
|72269
|29374
|德國
|300
|187233
|171600
|8861
|伊朗
|0
|182525
|144649
|8659
|土耳其
|1195
|175218
|149102
|4778
|智利
|6754
|160846
|131358
|2870
|墨西哥
|0
|133974
|98064
|15944
|巴基斯坦
|0
|125933
|40247
|2463
|沙特阿拉伯
|0
|119942
|81029
|893
|加拿大
|55
|99420
|58785
|8115
|中國大陸
|0
|83066
|78365
|4634
|孟加拉
|0
|81523
|17249
|1095
|卡塔爾
|0
|76588
|53296
|70
|美國疫情全球數據
|2107520
確診累積
+12378(較上日)
|116626
死亡個案
+457(較上日)
|820284
治癒人數
+2908(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|749
|402770
|85572
|30810
|新澤西州
|364
|168568
|30998
|12598
|加利福尼亞州
|28
|143533
|38668
|4943
|伊利諾伊州
|595
|131198
|71127
|6260
|馬薩諸塞州
|0
|104667
|84621
|7492
|德克薩斯州
|930
|84387
|52472
|1954
|賓夕法尼亞州
|645
|82581
|55670
|6248
|佛羅里達州
|0
|70971
|13787
|2881
|密歇根州
|0
|65449
|42041
|5985
|馬里蘭州
|0
|60613
|4365
|2900
|中國大陸疫情全球數據
|83066
確診累積
0(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78365
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63623
|4512
|廣東
|0
|1607
|1589
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|山東
|0
|792
|781
|7
|上海
|0
|689
|666
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫