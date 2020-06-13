  • 29°C
香港時間 : 2020613日 (六) 03:26
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（06月13日 時間03:00）

國際形勢 03:00 2020/06/13

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月13日　時間03:00）
香港疫情全球數據
1109
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1060
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
7715986
確診累積
+27057(較上日)		 426370
死亡個案
+1120(較上日)		 3920748
治癒人數
+18809(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 8051 2103193 819375 116437
巴西 3749 809398 436668 41162
俄羅斯 0 511423 269370 6715
印度 3438 309389 154131 8890
英國 1451 294401 1279 41566
西班牙 0 290289 196958 27136
意大利 163 236305 173085 34223
秘魯 0 214788 102429 6109
法國 0 192493 72269 29374
德國 293 187226 171600 8855
伊朗 0 182525 144649 8659
土耳其 1195 175218 149102 4778
智利 6754 160846 131358 2870
墨西哥 0 133974 98064 15944
巴基斯坦 0 125933 40247 2463
沙特阿拉伯 0 119942 81029 893
加拿大 55 99420 58785 8115
中國大陸 0 83066 78365 4634
孟加拉 0 81523 17249 1095
卡塔爾 0 76588 53296 70
美國疫情全球數據
2103193
確診累積
+8051(較上日)		 116437
死亡個案
+268(較上日)		 819375
治癒人數
+1999(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 749 402770 85572 30810
新澤西州 297 168501 30998 12598
加利福尼亞州 28 143533 38668 4943
伊利諾伊州 0 130603 71127 6185
馬薩諸塞州 0 104667 84621 7492
德克薩斯州 555 84012 52472 1950
賓夕法尼亞州 645 82581 55670 6248
佛羅里達州 0 70971 13787 2881
密歇根州 0 65449 42041 5985
馬里蘭州 0 60613 4365 2900
中國大陸疫情全球數據
83066
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78365
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63623 4512
廣東 0 1607 1589 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
山東 0 792 781 7
上海 0 689 666 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

上一篇文章

特朗普：應禁警員使用「鎖喉」個別情況才可施行

下一篇文章

【儲局官員】巴爾金：儲局大眾企業貸款計劃 最快下周推
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月13日 時間03:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月13日 時間03:00）
美國第二波疫情恐乘示威殺到 21州確診大反彈
美國第二波疫情恐乘示威殺到 21州確診大反彈
美國第二波疫情恐重新封城 休斯敦「已失控瀕災難」
美國第二波疫情恐重新封城 休斯敦「已失控瀕災難」
【中美5G角力】英國踢走華為「板已拍」不只為逗美國
【中美5G角力】英國踢走華為「板已拍」不只為逗美國
【中美5G角力】華為解圍？美國售華晶片軟件不跌反升
【中美5G角力】華為解圍？美國售華晶片軟件不跌反升
【美股收市】納指創新高曾首破1萬關 惟道指挫300點
【美股收市】納指創新高曾首破1萬關 惟道指挫300點