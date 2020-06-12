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新型冠狀肺炎全球疫情（06月12日 時間21:00）

國際形勢 21:00 2020/06/12

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月12日　時間21:00）
香港疫情全球數據
1109
確診/疑似
+1(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1060
治癒人數
+5(較上日)
環球疫情全球數據
7672267
確診累積
+115332(較上日)		 424689
死亡個案
+4144(較上日)		 3892309
治癒人數
+70671(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 18621 2090546 816463 116063
巴西 30068 805649 431071 41058
俄羅斯 8987 511423 269370 6715
印度 1481 298482 147544 8512
英國 6 292860 1278 41364
西班牙 427 289787 196958 27136
意大利 379 236142 171338 34167
秘魯 5965 214788 102429 6109
法國 425 192493 72269 29349
德國 321 186883 171600 8852
伊朗 2369 182525 144649 8659
土耳其 987 174023 147860 4763
智利 0 154092 126444 2648
墨西哥 4790 133974 98064 15944
巴基斯坦 6397 125933 40247 2463
沙特阿拉伯 3921 119942 81029 893
加拿大 439 99159 58131 8071
中國大陸 9 83066 78365 4634
孟加拉 3471 81523 17249 1095
卡塔爾 1517 76588 53296 70
美國疫情全球數據
2090546
確診累積
+18621(較上日)		 116063
死亡個案
+763(較上日)		 816463
治癒人數
+7907(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 688 402021 85384 30741
新澤西州 526 168204 30089 12552
加利福尼亞州 3574 143505 38668 4941
伊利諾伊州 766 130603 71127 6185
馬薩諸塞州 511 104667 84621 7492
德克薩斯州 2023 83457 52472 1945
賓夕法尼亞州 548 81936 55252 6205
佛羅里達州 0 69069 12917 2851
密歇根州 267 65449 42041 5985
馬里蘭州 0 60197 4365 2875
中國大陸疫情全球數據
83066
確診累積
+9(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78365
治癒人數
+4(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63623 4512
廣東 0 1607 1589 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
山東 0 792 781 7
上海 5 689 666 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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