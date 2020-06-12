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【中美5G角力】英國踢走華為「已成熟飯」不只為美國
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月12日 時間12:00）
|香港疫情全球數據
|1108
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1055
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|7638845
確診累積
+81910(較上日)
|424060
死亡個案
+3515(較上日)
|3868886
治癒人數
+47248(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|17813
|2089738
|816086
|116034
|巴西
|30068
|805649
|429965
|41058
|俄羅斯
|0
|502436
|261150
|6532
|印度
|1282
|298283
|146972
|8501
|英國
|6
|292860
|1278
|41364
|西班牙
|427
|289787
|196958
|27136
|意大利
|379
|236142
|171338
|34167
|秘魯
|5965
|214788
|102429
|6109
|法國
|425
|192493
|72269
|29349
|德國
|233
|186795
|171200
|8851
|伊朗
|0
|180156
|142663
|8584
|土耳其
|987
|174023
|147860
|4763
|智利
|0
|154092
|126444
|2648
|墨西哥
|4790
|133974
|98064
|15944
|巴基斯坦
|6397
|125933
|40247
|2463
|沙特阿拉伯
|0
|116021
|80019
|857
|加拿大
|439
|99159
|58131
|8071
|中國大陸
|7
|83064
|78365
|4634
|孟加拉
|0
|78052
|16747
|1049
|卡塔爾
|0
|75071
|51331
|69
|美國疫情全球數據
|2089738
確診累積
+17813(較上日)
|116034
死亡個案
+734(較上日)
|816086
治癒人數
+7530(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|688
|402021
|85384
|30741
|新澤西州
|526
|168204
|30089
|12552
|加利福尼亞州
|3574
|143505
|38668
|4941
|伊利諾伊州
|766
|130603
|71127
|6185
|馬薩諸塞州
|511
|104667
|84621
|7492
|德克薩斯州
|2023
|83457
|52472
|1945
|賓夕法尼亞州
|548
|81936
|55252
|6205
|佛羅里達州
|0
|69069
|12917
|2851
|密歇根州
|267
|65449
|42041
|5985
|馬里蘭州
|0
|60197
|4365
|2875
|中國大陸疫情全球數據
|83064
確診累積
+7(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78365
治癒人數
+4(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63623
|4512
|廣東
|0
|1607
|1589
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|山東
|0
|792
|781
|7
|上海
|5
|689
|666
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫