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新型冠狀肺炎全球疫情（06月12日 時間07:00）

國際形勢 07:00 2020/06/12

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月12日　時間07:00）
香港疫情全球數據
1108
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1055
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
7618974
確診累積
+62039(較上日)		 423109
死亡個案
+2564(較上日)		 3856142
治癒人數
+34504(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 16605 2088530 813663 116018
巴西 27247 802828 426310 40920
俄羅斯 0 502436 261150 6532
印度 1282 298283 146972 8501
英國 0 292854 1271 41364
西班牙 427 289787 196958 27136
意大利 379 236142 171338 34167
秘魯 5965 214788 102429 6109
法國 425 192493 72269 29349
德國 233 186795 171200 8851
伊朗 0 180156 142663 8584
土耳其 987 174023 147860 4763
智利 0 154092 126444 2648
墨西哥 0 129184 93930 15357
巴基斯坦 0 119536 38391 2356
沙特阿拉伯 0 116021 80019 857
加拿大 291 99011 57842 8062
中國大陸 0 83057 78361 4634
孟加拉 0 78052 16747 1049
卡塔爾 0 75071 51331 69
美國疫情全球數據
2088530
確診累積
+16605(較上日)		 116018
死亡個案
+718(較上日)		 813663
治癒人數
+5107(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 686 402019 85384 30739
新澤西州 526 168204 30089 12552
加利福尼亞州 2886 142817 38293 4939
伊利諾伊州 766 130603 70092 6185
馬薩諸塞州 511 104667 84621 7492
德克薩斯州 1768 83202 52472 1940
賓夕法尼亞州 557 81945 55252 6204
佛羅里達州 0 69069 12917 2851
密歇根州 267 65449 42041 5985
馬里蘭州 0 60197 4310 2875
中國大陸疫情全球數據
83057
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78361
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63623 4512
廣東 0 1607 1588 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
山東 0 792 781 7
上海 0 684 666 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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