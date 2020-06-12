上一篇文章
【美股收市】道指瀉逾1800點 標指暴跌逾5%兩個半月最傷
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月12日 時間04:00）
|香港疫情全球數據
|1108
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1055
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|7588479
確診累積
+31544(較上日)
|421939
死亡個案
+1394(較上日)
|3841111
治癒人數
+19473(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|10203
|2082128
|810937
|115786
|巴西
|11908
|787489
|419335
|40276
|俄羅斯
|0
|502436
|261150
|6532
|印度
|1282
|298283
|146972
|8501
|英國
|0
|292854
|1269
|41364
|西班牙
|427
|289787
|196958
|27136
|意大利
|379
|236142
|171338
|34167
|秘魯
|0
|208823
|98031
|5903
|法國
|425
|192493
|72269
|29349
|德國
|129
|186691
|171200
|8849
|伊朗
|0
|180156
|142663
|8584
|土耳其
|987
|174023
|147860
|4763
|智利
|0
|154092
|126444
|2648
|墨西哥
|0
|129184
|93930
|15357
|巴基斯坦
|0
|119536
|38391
|2356
|沙特阿拉伯
|0
|116021
|80019
|857
|加拿大
|242
|98962
|57777
|8064
|中國大陸
|0
|83057
|78361
|4634
|孟加拉
|0
|78052
|16747
|1049
|卡塔爾
|0
|75071
|51331
|69
|美國疫情全球數據
|2082128
確診累積
+10203(較上日)
|115786
死亡個案
+486(較上日)
|810937
治癒人數
+2381(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|650
|401983
|85384
|30724
|新澤西州
|328
|168006
|30089
|12540
|加利福尼亞州
|635
|140566
|37068
|4889
|伊利諾伊州
|766
|130603
|70092
|6185
|馬薩諸塞州
|0
|104156
|84621
|7454
|德克薩斯州
|515
|81949
|52473
|1926
|賓夕法尼亞州
|546
|81934
|55252
|6204
|佛羅里達州
|0
|69069
|12917
|2851
|密歇根州
|267
|65449
|42041
|5985
|馬里蘭州
|0
|60197
|4310
|2875
|中國大陸疫情全球數據
|83057
確診累積
0(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78361
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63623
|4512
|廣東
|0
|1607
|1588
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|山東
|0
|792
|781
|7
|上海
|0
|684
|666
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫