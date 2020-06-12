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新型冠狀肺炎全球疫情（06月12日 時間04:00）

國際形勢 04:00 2020/06/12

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月12日　時間04:00）
香港疫情全球數據
1108
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1055
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
7588479
確診累積
+31544(較上日)		 421939
死亡個案
+1394(較上日)		 3841111
治癒人數
+19473(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 10203 2082128 810937 115786
巴西 11908 787489 419335 40276
俄羅斯 0 502436 261150 6532
印度 1282 298283 146972 8501
英國 0 292854 1269 41364
西班牙 427 289787 196958 27136
意大利 379 236142 171338 34167
秘魯 0 208823 98031 5903
法國 425 192493 72269 29349
德國 129 186691 171200 8849
伊朗 0 180156 142663 8584
土耳其 987 174023 147860 4763
智利 0 154092 126444 2648
墨西哥 0 129184 93930 15357
巴基斯坦 0 119536 38391 2356
沙特阿拉伯 0 116021 80019 857
加拿大 242 98962 57777 8064
中國大陸 0 83057 78361 4634
孟加拉 0 78052 16747 1049
卡塔爾 0 75071 51331 69
美國疫情全球數據
2082128
確診累積
+10203(較上日)		 115786
死亡個案
+486(較上日)		 810937
治癒人數
+2381(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 650 401983 85384 30724
新澤西州 328 168006 30089 12540
加利福尼亞州 635 140566 37068 4889
伊利諾伊州 766 130603 70092 6185
馬薩諸塞州 0 104156 84621 7454
德克薩斯州 515 81949 52473 1926
賓夕法尼亞州 546 81934 55252 6204
佛羅里達州 0 69069 12917 2851
密歇根州 267 65449 42041 5985
馬里蘭州 0 60197 4310 2875
中國大陸疫情全球數據
83057
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78361
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63623 4512
廣東 0 1607 1588 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
山東 0 792 781 7
上海 0 684 666 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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