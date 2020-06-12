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美軍參謀長聯席會議主席承認 當日與特朗普到教堂是犯錯
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月12日 時間01:00）
|香港疫情全球數據
|1108
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1055
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|7577390
確診累積
+20455(較上日)
|421433
死亡個案
+888(較上日)
|3830941
治癒人數
+9303(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|3895
|2075820
|809154
|115407
|巴西
|11908
|787489
|413916
|40276
|俄羅斯
|0
|502436
|261150
|6532
|印度
|204
|297205
|146238
|8477
|英國
|0
|292854
|1269
|41364
|西班牙
|427
|289787
|196958
|27136
|意大利
|379
|236142
|171338
|34167
|秘魯
|0
|208823
|98031
|5903
|法國
|0
|192068
|71952
|29322
|德國
|38
|186600
|171200
|8845
|伊朗
|0
|180156
|142663
|8584
|土耳其
|0
|173036
|146839
|4746
|智利
|0
|154092
|126444
|2648
|墨西哥
|0
|129184
|93930
|15357
|巴基斯坦
|0
|119536
|38391
|2356
|沙特阿拉伯
|0
|116021
|80019
|857
|加拿大
|167
|98887
|57673
|8062
|中國大陸
|0
|83057
|78361
|4634
|孟加拉
|0
|78052
|16747
|1049
|卡塔爾
|0
|75071
|51331
|69
|美國疫情全球數據
|2075820
確診累積
+3895(較上日)
|115407
死亡個案
+107(較上日)
|809154
治癒人數
+598(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|0
|401333
|85192
|30680
|新澤西州
|0
|167678
|29118
|12467
|加利福尼亞州
|0
|139931
|37068
|4870
|伊利諾伊州
|0
|129837
|70092
|6095
|馬薩諸塞州
|0
|104156
|84621
|7454
|賓夕法尼亞州
|307
|81695
|55252
|6197
|德克薩斯州
|0
|81434
|52473
|1920
|佛羅里達州
|0
|69069
|12917
|2851
|密歇根州
|0
|65182
|42041
|5955
|馬里蘭州
|0
|60197
|4310
|2875
|中國大陸疫情全球數據
|83057
確診累積
0(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78361
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63623
|4512
|廣東
|0
|1607
|1588
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|山東
|0
|792
|781
|7
|上海
|0
|684
|666
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫