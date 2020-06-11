上一篇文章
【美國示威分析】Law & Order不是隨口噏 特朗普冀成勝利咒語（訂戶專享）
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月11日 時間20:00）
|香港疫情全球數據
|1108
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1055
治癒人數
+4(較上日)
|環球疫情全球數據
|7525778
確診累積
+115318(較上日)
|419740
死亡個案
+4692(較上日)
|3810036
治癒人數
+85860(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|17740
|2067069
|808551
|115158
|巴西
|32534
|775581
|413916
|39803
|俄羅斯
|8779
|502436
|261150
|6532
|英國
|1007
|291588
|1269
|41213
|西班牙
|314
|289360
|196958
|27136
|印度
|3357
|287679
|141119
|8115
|意大利
|202
|235763
|169939
|34114
|秘魯
|5087
|208823
|98031
|5903
|法國
|545
|192068
|71952
|29322
|德國
|0
|186525
|171200
|8845
|伊朗
|2218
|180156
|142663
|8584
|土耳其
|922
|173036
|146839
|4746
|智利
|5737
|148496
|121820
|2475
|墨西哥
|4883
|129184
|93930
|15357
|巴基斯坦
|5834
|119536
|38391
|2356
|沙特阿拉伯
|0
|112288
|77954
|819
|加拿大
|479
|98720
|57215
|8038
|中國大陸
|11
|83057
|78361
|4634
|孟加拉
|3187
|78052
|16747
|1049
|卡塔爾
|0
|73595
|49413
|66
|美國疫情全球數據
|2067069
確診累積
+17740(較上日)
|115158
死亡個案
+871(較上日)
|808551
治癒人數
+19582(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|673
|401333
|85192
|30680
|新澤西州
|486
|167678
|29118
|12467
|加利福尼亞州
|2874
|139931
|37068
|4870
|伊利諾伊州
|625
|129837
|70092
|6095
|馬薩諸塞州
|267
|104156
|84621
|7454
|德克薩斯州
|2437
|81434
|52473
|1920
|賓夕法尼亞州
|427
|81388
|54888
|6161
|佛羅里達州
|0
|67371
|12917
|2803
|密歇根州
|184
|65182
|42041
|5955
|馬里蘭州
|0
|59465
|4310
|2844
|中國大陸疫情全球數據
|83057
確診累積
+11(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78361
治癒人數
+5(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63623
|4512
|廣東
|3
|1607
|1588
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|山東
|0
|792
|781
|7
|上海
|6
|684
|666
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫