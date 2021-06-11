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新型冠狀肺炎全球疫情（06月11日 時間11:00）

國際形勢 11:00 2021/06/11

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月11日　時間11:00）
香港疫情全球數據
11,875
確診/疑似
0(較上日)		 210
死亡個案
0(較上日)		 11,568
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
175,867,095
確診累積
+291,049(較上日)		 3,792,206
死亡個案
+8,416(較上日)		 160,083,477
治癒人數
+277,587(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 9,929 34,275,783 28,536,785 614,007
印度 19,426 29,273,338 27,778,894 363,097
巴西 89,802 17,215,159 15,670,754 482,135
法國 4,284 5,791,608 5,471,081 110,432
土耳其 6,408 5,313,098 5,186,728 48,524
俄羅斯 0 5,167,949 4,771,995 125,278
英國 7,232 4,558,926 4,283,263 128,131
意大利 0 4,239,868 3,943,704 126,855
阿根廷 27,628 4,066,156 3,639,402 83,941
西班牙 14,004 3,729,458 3,505,243 80,465
德國 1,161 3,718,617 3,563,800 90,283
哥倫比亞 29,302 3,665,137 3,409,076 94,046
伊朗 12,398 3,003,112 2,612,091 81,672
波蘭 0 2,876,667 2,647,095 74,447
墨西哥 3,672 2,445,538 1,948,268 229,580
烏克蘭 0 2,279,556 2,170,359 53,607
秘魯 4,054 1,995,257 1,947,432 187,847
印尼 0 1,885,942 1,728,914 52,373
南非 9,147 1,722,086 1,593,059 57,410
荷蘭 4 1,696,599 1,553,693 17,982
美國疫情全球數據
34,275,783
確診累積
+9,929(較上日)		 614,007
死亡個案
+486(較上日)		 28,536,785
治癒人數
+24,538(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 1,086 3,800,543 2,063,593 63,216
德克薩斯州 0 2,975,964 2,866,291 52,075
佛羅里達州 0 2,329,867 1,970,341 36,973
紐約州 821 2,161,591 1,791,571 53,816
伊利諾伊州 366 1,386,628 1,326,562 25,430
賓夕法尼亞州 684 1,212,194 1,159,195 27,553
佐治亞州 458 1,127,658 1,019,245 21,094
俄亥俄州 344 1,106,064 1,073,962 20,021
新澤西州 342 1,018,833 935,531 26,322
北卡羅萊納州 464 1,007,273 985,048 13,246
中國大陸疫情全球數據
91,359
確診累積
+22(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 86,297
治癒人數
+12(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,159 63,647 4,512
廣東 11 2,593 2,407 8
上海 2 2,141 2,068 7
黑龍江 0 1,612 1,599 13
浙江 1 1,370 1,334 1
河北 0 1,317 1,310 7
河南 0 1,316 1,290 22
北京 1 1,068 1,047 9
湖南 0 1,051 1,045 4
四川 2 1,046 1,013 3
香港疫情全球數據
11,875
確診累積
0(較上日)		 210
死亡個案
0(較上日)		 11,568
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,173 1,153 16
觀塘區 0 875 857 17
黃大仙區 0 863 822 39
九龍城區 0 798 777 18
深水埗區 0 666 640 24
東區 0 662 647 12
元朗區 0 633 622 8
沙田區 0 627 617 10
葵青區 0 605 597 6
中西區 0 552 546 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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