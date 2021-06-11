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涉掌摑馬克龍 法國男判囚4個月
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月11日 時間11:00）
|香港疫情全球數據
|11,875
確診/疑似
0(較上日)
|210
死亡個案
0(較上日)
|11,568
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|175,867,095
確診累積
+291,049(較上日)
|3,792,206
死亡個案
+8,416(較上日)
|160,083,477
治癒人數
+277,587(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|9,929
|34,275,783
|28,536,785
|614,007
|印度
|19,426
|29,273,338
|27,778,894
|363,097
|巴西
|89,802
|17,215,159
|15,670,754
|482,135
|法國
|4,284
|5,791,608
|5,471,081
|110,432
|土耳其
|6,408
|5,313,098
|5,186,728
|48,524
|俄羅斯
|0
|5,167,949
|4,771,995
|125,278
|英國
|7,232
|4,558,926
|4,283,263
|128,131
|意大利
|0
|4,239,868
|3,943,704
|126,855
|阿根廷
|27,628
|4,066,156
|3,639,402
|83,941
|西班牙
|14,004
|3,729,458
|3,505,243
|80,465
|德國
|1,161
|3,718,617
|3,563,800
|90,283
|哥倫比亞
|29,302
|3,665,137
|3,409,076
|94,046
|伊朗
|12,398
|3,003,112
|2,612,091
|81,672
|波蘭
|0
|2,876,667
|2,647,095
|74,447
|墨西哥
|3,672
|2,445,538
|1,948,268
|229,580
|烏克蘭
|0
|2,279,556
|2,170,359
|53,607
|秘魯
|4,054
|1,995,257
|1,947,432
|187,847
|印尼
|0
|1,885,942
|1,728,914
|52,373
|南非
|9,147
|1,722,086
|1,593,059
|57,410
|荷蘭
|4
|1,696,599
|1,553,693
|17,982
|美國疫情全球數據
|34,275,783
確診累積
+9,929(較上日)
|614,007
死亡個案
+486(較上日)
|28,536,785
治癒人數
+24,538(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|1,086
|3,800,543
|2,063,593
|63,216
|德克薩斯州
|0
|2,975,964
|2,866,291
|52,075
|佛羅里達州
|0
|2,329,867
|1,970,341
|36,973
|紐約州
|821
|2,161,591
|1,791,571
|53,816
|伊利諾伊州
|366
|1,386,628
|1,326,562
|25,430
|賓夕法尼亞州
|684
|1,212,194
|1,159,195
|27,553
|佐治亞州
|458
|1,127,658
|1,019,245
|21,094
|俄亥俄州
|344
|1,106,064
|1,073,962
|20,021
|新澤西州
|342
|1,018,833
|935,531
|26,322
|北卡羅萊納州
|464
|1,007,273
|985,048
|13,246
|中國大陸疫情全球數據
|91,359
確診累積
+22(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|86,297
治癒人數
+12(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,159
|63,647
|4,512
|廣東
|11
|2,593
|2,407
|8
|上海
|2
|2,141
|2,068
|7
|黑龍江
|0
|1,612
|1,599
|13
|浙江
|1
|1,370
|1,334
|1
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|河南
|0
|1,316
|1,290
|22
|北京
|1
|1,068
|1,047
|9
|湖南
|0
|1,051
|1,045
|4
|四川
|2
|1,046
|1,013
|3
|香港疫情全球數據
|11,875
確診累積
0(較上日)
|210
死亡個案
0(較上日)
|11,568
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,173
|1,153
|16
|觀塘區
|0
|875
|857
|17
|黃大仙區
|0
|863
|822
|39
|九龍城區
|0
|798
|777
|18
|深水埗區
|0
|666
|640
|24
|東區
|0
|662
|647
|12
|元朗區
|0
|633
|622
|8
|沙田區
|0
|627
|617
|10
|葵青區
|0
|605
|597
|6
|中西區
|0
|552
|546
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫