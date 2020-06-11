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新型冠狀肺炎全球疫情（06月11日 時間10:00）

國際形勢 10:00 2020/06/11

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月11日　時間10:00）
香港疫情全球數據
1108
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1051
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
7492947
確診累積
+82487(較上日)		 419077
死亡個案
+4029(較上日)		 3784304
治癒人數
+60128(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 17076 2066405 808494 115130
巴西 32137 775184 410906 39797
俄羅斯 0 493657 252783 6358
英國 1007 291588 1269 41213
西班牙 314 289360 196958 27136
印度 2833 287155 140979 8107
意大利 202 235763 169939 34114
秘魯 5087 208823 98031 5903
法國 545 192068 71952 29322
德國 341 186866 170700 8844
伊朗 0 177938 140590 8506
土耳其 922 173036 146839 4746
智利 5737 148496 121780 2475
墨西哥 4883 129184 93930 15357
巴基斯坦 0 113702 36308 2255
沙特阿拉伯 0 112288 77954 819
加拿大 479 98720 57206 8038
中國大陸 11 83057 78361 4634
孟加拉 0 74865 15900 1012
卡塔爾 0 73595 49413 66
美國疫情全球數據
2066405
確診累積
+17076(較上日)		 115130
死亡個案
+843(較上日)		 808494
治癒人數
+19525(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 673 401333 85192 30680
新澤西州 486 167678 29118 12467
加利福尼亞州 2874 139931 37068 4870
伊利諾伊州 625 129837 70092 6095
馬薩諸塞州 267 104156 84621 7454
德克薩斯州 2437 81434 52473 1920
賓夕法尼亞州 427 81388 54888 6161
佛羅里達州 0 67371 12917 2803
密歇根州 184 65182 42041 5955
馬里蘭州 0 59465 4310 2844
中國大陸疫情全球數據
83057
確診累積
+11(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78361
治癒人數
+5(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63623 4512
廣東 3 1607 1588 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
山東 0 792 781 7
上海 6 684 665 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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