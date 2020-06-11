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新型冠狀肺炎全球疫情（06月11日 時間04:00）

國際形勢 04:00 2020/06/11

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月11日　時間04:00）
香港疫情全球數據
1108
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1051
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
7439940
確診累積
+29480(較上日)		 416690
死亡個案
+1642(較上日)		 3739126
治癒人數
+14950(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 9714 2059043 791452 114899
巴西 4514 747561 396737 38701
俄羅斯 0 493657 252783 6358
英國 1003 291584 1261 41213
西班牙 314 289360 196958 27136
印度 2833 287155 140979 8106
意大利 202 235763 169939 34114
秘魯 0 203736 92929 5738
法國 545 192068 71952 29322
德國 341 186866 170700 8840
伊朗 0 177938 140590 8506
土耳其 922 173036 146839 4746
智利 5737 148496 121780 2475
墨西哥 0 124301 90748 14649
巴基斯坦 0 113702 36308 2255
沙特阿拉伯 0 112288 77954 819
加拿大 269 98510 56709 8026
中國大陸 0 83046 78356 4634
孟加拉 0 74865 15900 1012
卡塔爾 0 73595 49413 66
美國疫情全球數據
2059043
確診累積
+9714(較上日)		 114899
死亡個案
+612(較上日)		 791452
治癒人數
+2483(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 603 401263 85193 30664
新澤西州 409 167601 29118 12464
加利福尼亞州 126 137183 35171 4774
伊利諾伊州 625 129837 69207 6095
馬薩諸塞州 267 104156 78108 7454
賓夕法尼亞州 424 81385 54880 6161
德克薩斯州 343 79340 51140 1903
佛羅里達州 0 67371 12917 2803
密歇根州 184 65182 42041 5955
馬里蘭州 0 59465 4310 2844
中國大陸疫情全球數據
83046
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78356
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63623 4512
廣東 0 1604 1587 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
山東 0 792 781 7
上海 0 678 665 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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