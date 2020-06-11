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鮑威爾：用所有工具力挺經濟 必要時調整買債力度
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月11日 時間04:00）
|香港疫情全球數據
|1108
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1051
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|7439940
確診累積
+29480(較上日)
|416690
死亡個案
+1642(較上日)
|3739126
治癒人數
+14950(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|9714
|2059043
|791452
|114899
|巴西
|4514
|747561
|396737
|38701
|俄羅斯
|0
|493657
|252783
|6358
|英國
|1003
|291584
|1261
|41213
|西班牙
|314
|289360
|196958
|27136
|印度
|2833
|287155
|140979
|8106
|意大利
|202
|235763
|169939
|34114
|秘魯
|0
|203736
|92929
|5738
|法國
|545
|192068
|71952
|29322
|德國
|341
|186866
|170700
|8840
|伊朗
|0
|177938
|140590
|8506
|土耳其
|922
|173036
|146839
|4746
|智利
|5737
|148496
|121780
|2475
|墨西哥
|0
|124301
|90748
|14649
|巴基斯坦
|0
|113702
|36308
|2255
|沙特阿拉伯
|0
|112288
|77954
|819
|加拿大
|269
|98510
|56709
|8026
|中國大陸
|0
|83046
|78356
|4634
|孟加拉
|0
|74865
|15900
|1012
|卡塔爾
|0
|73595
|49413
|66
|美國疫情全球數據
|2059043
確診累積
+9714(較上日)
|114899
死亡個案
+612(較上日)
|791452
治癒人數
+2483(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|603
|401263
|85193
|30664
|新澤西州
|409
|167601
|29118
|12464
|加利福尼亞州
|126
|137183
|35171
|4774
|伊利諾伊州
|625
|129837
|69207
|6095
|馬薩諸塞州
|267
|104156
|78108
|7454
|賓夕法尼亞州
|424
|81385
|54880
|6161
|德克薩斯州
|343
|79340
|51140
|1903
|佛羅里達州
|0
|67371
|12917
|2803
|密歇根州
|184
|65182
|42041
|5955
|馬里蘭州
|0
|59465
|4310
|2844
|中國大陸疫情全球數據
|83046
確診累積
0(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78356
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63623
|4512
|廣東
|0
|1604
|1587
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|山東
|0
|792
|781
|7
|上海
|0
|678
|665
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫