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新型冠狀肺炎全球疫情（06月11日 時間01:00）

國際形勢 01:00 2020/06/11

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月11日　時間01:00）
香港疫情全球數據
1108
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1051
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
7427789
確診累積
+17329(較上日)		 415879
死亡個案
+831(較上日)		 3727496
治癒人數
+3320(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 4022 2053351 789558 114409
巴西 4514 747561 396737 38701
俄羅斯 0 493657 252783 6358
英國 0 290581 1257 41128
西班牙 0 289046 196958 27136
印度 2433 286755 140884 8106
意大利 202 235763 169939 34114
秘魯 0 203736 92929 5738
法國 0 191523 71626 29299
德國 341 186866 170700 8840
伊朗 0 177938 140590 8506
土耳其 0 172114 144598 4729
智利 5737 148496 117361 2475
墨西哥 0 124301 90748 14649
巴基斯坦 0 113702 36308 2255
沙特阿拉伯 0 112288 77954 819
加拿大 0 98241 56122 7970
中國大陸 0 83046 78356 4634
孟加拉 0 74865 15900 1012
卡塔爾 0 73595 49413 66
美國疫情全球數據
2053351
確診累積
+4022(較上日)		 114409
死亡個案
+122(較上日)		 789558
治癒人數
+589(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 0 400660 84982 30603
新澤西州 0 167192 28160 12369
加利福尼亞州 87 137144 35171 4772
伊利諾伊州 0 129212 69207 6018
馬薩諸塞州 0 103889 78108 7408
賓夕法尼亞州 0 80961 54572 6086
德克薩斯州 0 78997 51140 1892
佛羅里達州 0 67371 12534 2801
密歇根州 0 64998 42041 5943
馬里蘭州 0 59465 4310 2844
中國大陸疫情全球數據
83046
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78356
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63623 4512
廣東 0 1604 1587 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
山東 0 792 781 7
上海 0 678 665 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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