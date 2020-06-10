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【美股早市】納指再破頂 道指挫200點 觀望聯儲局議息 美國核心通脹連跌3個月
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月10日 時間22:00）
|香港疫情全球數據
|1108
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1051
治癒人數
+1(較上日)
|環球疫情全球數據
|7397538
確診累積
+109642(較上日)
|414631
死亡個案
+4438(較上日)
|3717132
治癒人數
+87865(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|16206
|2046655
|788885
|114199
|巴西
|30388
|742084
|396737
|38497
|俄羅斯
|8404
|493657
|252783
|6358
|英國
|1441
|290581
|1257
|40968
|西班牙
|249
|289046
|196958
|27136
|印度
|3140
|276583
|135206
|7745
|意大利
|283
|235561
|168646
|34043
|秘魯
|4040
|203736
|92929
|5738
|法國
|210
|191523
|71626
|29299
|德國
|208
|186525
|170700
|8831
|伊朗
|2011
|177938
|140590
|8506
|土耳其
|993
|172114
|144598
|4729
|智利
|0
|142759
|117361
|2283
|墨西哥
|4199
|124301
|90748
|14649
|巴基斯坦
|5385
|113702
|36308
|2255
|沙特阿拉伯
|3717
|112288
|77954
|819
|加拿大
|462
|98241
|56121
|7970
|中國大陸
|3
|83046
|78356
|4634
|孟加拉
|3190
|74865
|15900
|1012
|卡塔爾
|1716
|73595
|49413
|66
|美國疫情全球數據
|2046655
確診累積
+16206(較上日)
|114199
死亡個案
+926(較上日)
|788885
治癒人數
+15332(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|768
|400660
|84982
|30603
|新澤西州
|275
|167192
|28160
|12369
|加利福尼亞州
|3030
|137057
|35171
|4772
|伊利諾伊州
|797
|129212
|69207
|6018
|馬薩諸塞州
|263
|103889
|78108
|7408
|賓夕法尼亞州
|524
|80961
|54572
|6086
|德克薩斯州
|1748
|78997
|51140
|1892
|佛羅里達州
|0
|66000
|12534
|2769
|密歇根州
|297
|64998
|42041
|5943
|馬里蘭州
|0
|58904
|4279
|2811
|中國大陸疫情全球數據
|83046
確診累積
+3(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78356
治癒人數
+5(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63623
|4512
|廣東
|0
|1604
|1587
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|山東
|0
|792
|781
|7
|上海
|0
|678
|665
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫