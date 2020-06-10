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新型冠狀肺炎全球疫情（06月10日 時間14:00）

國際形勢 14:00 2020/06/10

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月10日　時間14:00）
香港疫情全球數據
1108
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1050
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
7365863
確診累積
+77967(較上日)		 413970
死亡個案
+3777(較上日)		 3684357
治癒人數
+55090(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 15222 2045671 788862 114170
巴西 30388 742084 389488 38497
俄羅斯 0 485253 242397 6142
英國 1436 290576 1255 40968
西班牙 249 289046 196958 27136
印度 2703 276146 134667 7750
意大利 283 235561 168646 34043
秘魯 4040 203736 92929 5738
法國 209 191522 71626 29299
德國 199 186516 170700 8831
伊朗 0 175927 138457 8425
土耳其 993 172114 144598 4729
智利 0 142759 117361 2283
墨西哥 4199 124301 90748 14649
巴基斯坦 5385 113702 36308 2255
沙特阿拉伯 0 108571 76339 783
加拿大 247 98026 55875 7957
中國大陸 3 83046 78357 4634
卡塔爾 0 71879 47569 62
孟加拉 0 71675 15337 975
美國疫情全球數據
2045671
確診累積
+15222(較上日)		 114170
死亡個案
+897(較上日)		 788862
治癒人數
+15309(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 768 400660 84982 30603
新澤西州 275 167192 28160 12369
加利福尼亞州 3007 137034 35171 4772
伊利諾伊州 797 129212 69207 6018
馬薩諸塞州 263 103889 78108 7408
賓夕法尼亞州 524 80961 54572 6086
德克薩斯州 1748 78997 51140 1892
佛羅里達州 0 66000 12534 2769
密歇根州 297 64998 42041 5943
馬里蘭州 0 58904 4279 2811
中國大陸疫情全球數據
83046
確診累積
+3(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78357
治癒人數
+6(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63623 4512
廣東 0 1604 1587 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
山東 0 792 781 7
上海 0 678 665 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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