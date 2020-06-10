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【美國示威】防長反對出兵鎮壓 特朗普曾怒稱「炒魷」
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月10日 時間12:00）
|香港疫情全球數據
|1108
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1050
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|7364778
確診累積
+76882(較上日)
|413947
死亡個案
+3754(較上日)
|3683391
治癒人數
+54124(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|15222
|2045671
|788862
|114170
|巴西
|30388
|742084
|389488
|38497
|俄羅斯
|0
|485253
|242397
|6142
|英國
|1436
|290576
|1255
|40968
|西班牙
|249
|289046
|196958
|27136
|印度
|2703
|276146
|134670
|7750
|意大利
|283
|235561
|168646
|34043
|秘魯
|4040
|203736
|92929
|5738
|法國
|209
|191522
|71626
|29299
|德國
|199
|186516
|170200
|8831
|伊朗
|0
|175927
|138457
|8425
|土耳其
|993
|172114
|144598
|4729
|智利
|0
|142759
|117361
|2283
|墨西哥
|4199
|124301
|90748
|14649
|巴基斯坦
|5385
|113702
|36308
|2255
|沙特阿拉伯
|0
|108571
|76339
|783
|加拿大
|247
|98026
|55875
|7957
|中國大陸
|3
|83046
|78357
|4634
|卡塔爾
|0
|71879
|47569
|62
|孟加拉
|0
|71675
|15337
|975
|美國疫情全球數據
|2045671
確診累積
+15222(較上日)
|114170
死亡個案
+897(較上日)
|788862
治癒人數
+15309(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|768
|400660
|84982
|30603
|新澤西州
|275
|167192
|28160
|12369
|加利福尼亞州
|3007
|137034
|35171
|4772
|伊利諾伊州
|797
|129212
|69207
|6018
|馬薩諸塞州
|263
|103889
|78108
|7408
|賓夕法尼亞州
|524
|80961
|54572
|6086
|德克薩斯州
|1748
|78997
|51140
|1892
|佛羅里達州
|0
|66000
|12534
|2769
|密歇根州
|297
|64998
|42041
|5943
|馬里蘭州
|0
|58904
|4279
|2811
|中國大陸疫情全球數據
|83046
確診累積
+3(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78357
治癒人數
+6(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63623
|4512
|廣東
|0
|1604
|1587
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|山東
|0
|792
|781
|7
|上海
|0
|678
|665
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫