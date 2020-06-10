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【美股午市】科網巨頭發力 納指史上首破1萬點大關
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月10日 時間03:00）
|香港疫情全球數據
|1108
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1050
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|7309744
確診累積
+21848(較上日)
|411643
死亡個案
+1450(較上日)
|3648825
治癒人數
+19558(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|4523
|2034972
|776008
|113593
|巴西
|7753
|719449
|378257
|37840
|俄羅斯
|0
|485253
|242397
|6142
|英國
|1435
|290575
|1255
|40966
|西班牙
|249
|289046
|196958
|27136
|印度
|2682
|276125
|134161
|7719
|意大利
|283
|235561
|168646
|34043
|秘魯
|0
|199696
|89556
|5571
|法國
|209
|191522
|71626
|29299
|德國
|189
|186506
|170200
|8812
|伊朗
|0
|175927
|138457
|8425
|土耳其
|993
|172114
|144598
|4729
|智利
|0
|142759
|117361
|2283
|墨西哥
|0
|120102
|87633
|14053
|沙特阿拉伯
|0
|108571
|76339
|783
|巴基斯坦
|0
|108317
|35018
|2172
|加拿大
|242
|98021
|55865
|7957
|中國大陸
|0
|83043
|78351
|4634
|卡塔爾
|0
|71879
|47569
|62
|孟加拉
|0
|71675
|15337
|975
|美國疫情全球數據
|2034972
確診累積
+4523(較上日)
|113593
死亡個案
+320(較上日)
|776008
治癒人數
+2455(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|607
|400499
|84982
|30579
|新澤西州
|218
|167135
|28160
|12363
|加利福尼亞州
|70
|134097
|33920
|4697
|伊利諾伊州
|0
|128415
|68126
|5924
|馬薩諸塞州
|0
|103626
|78108
|7353
|賓夕法尼亞州
|484
|80921
|54572
|6070
|德克薩斯州
|210
|77459
|50439
|1876
|佛羅里達州
|0
|66000
|12534
|2769
|密歇根州
|0
|64701
|42041
|5912
|馬里蘭州
|0
|58904
|4240
|2811
|中國大陸疫情全球數據
|83043
確診累積
0(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78351
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63623
|4512
|廣東
|0
|1604
|1586
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|山東
|0
|792
|781
|7
|上海
|0
|678
|665
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫