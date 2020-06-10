  • 29°C
香港時間 : 2020610日 (三) 03:51
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（06月10日 時間03:00）

國際形勢 03:00 2020/06/10

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月10日　時間03:00）
香港疫情全球數據
1108
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1050
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
7309744
確診累積
+21848(較上日)		 411643
死亡個案
+1450(較上日)		 3648825
治癒人數
+19558(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 4523 2034972 776008 113593
巴西 7753 719449 378257 37840
俄羅斯 0 485253 242397 6142
英國 1435 290575 1255 40966
西班牙 249 289046 196958 27136
印度 2682 276125 134161 7719
意大利 283 235561 168646 34043
秘魯 0 199696 89556 5571
法國 209 191522 71626 29299
德國 189 186506 170200 8812
伊朗 0 175927 138457 8425
土耳其 993 172114 144598 4729
智利 0 142759 117361 2283
墨西哥 0 120102 87633 14053
沙特阿拉伯 0 108571 76339 783
巴基斯坦 0 108317 35018 2172
加拿大 242 98021 55865 7957
中國大陸 0 83043 78351 4634
卡塔爾 0 71879 47569 62
孟加拉 0 71675 15337 975
美國疫情全球數據
2034972
確診累積
+4523(較上日)		 113593
死亡個案
+320(較上日)		 776008
治癒人數
+2455(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 607 400499 84982 30579
新澤西州 218 167135 28160 12363
加利福尼亞州 70 134097 33920 4697
伊利諾伊州 0 128415 68126 5924
馬薩諸塞州 0 103626 78108 7353
賓夕法尼亞州 484 80921 54572 6070
德克薩斯州 210 77459 50439 1876
佛羅里達州 0 66000 12534 2769
密歇根州 0 64701 42041 5912
馬里蘭州 0 58904 4240 2811
中國大陸疫情全球數據
83043
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78351
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63623 4512
廣東 0 1604 1586 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
山東 0 792 781 7
上海 0 678 665 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

下一篇文章

【美股午市】科網巨頭發力 納指史上首破1萬點大關
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國示威】80%人稱美國失控 惟特朗普支持度不變
【美國示威】80%人稱美國失控 惟特朗普支持度不變
【美股收市】道指漲461點 納指升穿9900關標指收復今年失地
【美股收市】道指漲461點 納指升穿9900關標指收復今年失地
特朗普民望大落後 拜登足50%希拉莉也未試過
特朗普民望大落後 拜登足50%希拉莉也未試過
【中美5G角力】華為「陷緊急狀態」不夠1年晶片存貨
【中美5G角力】華為「陷緊急狀態」不夠1年晶片存貨
憂中國留學生為「特工」 英國國會倡禁讀英國大學
憂中國留學生為「特工」 英國國會倡禁讀英國大學
新型冠狀肺炎全球疫情（06月10日 時間03:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月10日 時間03:00）