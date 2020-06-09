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新型冠狀肺炎全球疫情（06月09日 時間23:00）

國際形勢 23:00 2020/06/09

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月09日　時間23:00）
香港疫情全球數據
1108
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1050
治癒人數
+1(較上日)
環球疫情全球數據
7279306
確診累積
+99115(較上日)		 409883
死亡個案
+2496(較上日)		 3628481
治癒人數
+140003(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 17499 2029285 773510 113220
巴西 18277 711696 378257 37359
俄羅斯 8595 485253 242397 6142
英國 7 288834 1255 40680
西班牙 167 288797 196958 27136
印度 8230 270876 131380 7554
意大利 280 235278 166584 33964
秘魯 3181 199696 89556 5571
法國 211 191313 71182 29212
德國 204 186313 170200 8802
伊朗 2095 175927 138457 8425
土耳其 989 171121 141380 4711
智利 0 138846 112248 2264
墨西哥 2999 120102 87633 14053
沙特阿拉伯 3288 108571 76339 783
巴基斯坦 4646 108317 35018 2172
加拿大 571 97779 55343 7910
中國大陸 3 83043 78351 4634
卡塔爾 1721 71879 47569 62
孟加拉 3171 71675 15337 975
美國疫情全球數據
2029285
確診累積
+17499(較上日)		 113220
死亡個案
+620(較上日)		 773510
治癒人數
+11774(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 1064 399892 84834 30516
新澤西州 911 166917 27266 12292
加利福尼亞州 2317 134027 33920 4676
伊利諾伊州 658 128415 68126 5924
馬薩諸塞州 190 103626 78108 7353
賓夕法尼亞州 433 80437 54056 6019
德克薩斯州 1486 77249 50439 1868
佛羅里達州 1096 66000 12534 2765
密歇根州 288 64701 42041 5912
馬里蘭州 500 58904 4240 2811
中國大陸疫情全球數據
83043
確診累積
+3(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78351
治癒人數
+10(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63623 4512
廣東 2 1604 1586 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
山東 0 792 781 7
上海 0 678 665 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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