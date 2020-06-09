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新型冠狀肺炎全球疫情（06月09日 時間15:00）

國際形勢 15:00 2020/06/09

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月09日　時間15:00）
香港疫情全球數據
1108
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1049
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
7243288
確診累積
+63097(較上日)		 409056
死亡個案
+1669(較上日)		 3601832
治癒人數
+113354(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 15025 2026811 773505 113069
巴西 17468 710887 378257 37312
俄羅斯 0 476658 230688 5971
英國 7 288834 1255 40680
西班牙 167 288797 196958 27136
印度 4400 267046 129215 7473
意大利 280 235278 166584 33964
秘魯 3181 199696 89556 5571
法國 211 191313 71182 29212
德國 124 186233 170200 8792
伊朗 0 173832 136360 8351
土耳其 989 171121 141380 4711
智利 0 138846 112248 2264
墨西哥 2999 120102 87633 14053
巴基斯坦 4646 108317 35018 2172
沙特阿拉伯 0 105283 74524 746
加拿大 571 97779 55343 7910
中國大陸 3 83043 78351 4634
卡塔爾 0 70158 45935 57
孟加拉 0 68504 14560 930
美國疫情全球數據
2026811
確診累積
+15025(較上日)		 113069
死亡個案
+469(較上日)		 773505
治癒人數
+11769(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 1064 399892 84834 30516
新澤西州 911 166917 27266 12292
加利福尼亞州 2279 133989 33920 4676
伊利諾伊州 658 128415 68126 5924
馬薩諸塞州 190 103626 78108 7353
賓夕法尼亞州 433 80437 54056 6019
德克薩斯州 1486 77249 50439 1868
佛羅里達州 0 64904 12534 2715
密歇根州 288 64701 42041 5912
馬里蘭州 0 58404 4240 2776
中國大陸疫情全球數據
83043
確診累積
+3(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78351
治癒人數
+10(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63623 4512
廣東 2 1604 1586 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
山東 0 792 781 7
上海 0 678 665 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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