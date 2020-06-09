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國泰航空英文名Cathay點解？西方人對中國舊式雅稱
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月09日 時間14:00）
|香港疫情全球數據
|1108
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1049
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|7242164
確診累積
+61973(較上日)
|409012
死亡個案
+1625(較上日)
|3600358
治癒人數
+111880(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|14921
|2026707
|773480
|113063
|巴西
|17468
|710887
|378257
|37312
|俄羅斯
|0
|476658
|230688
|5971
|英國
|7
|288834
|1255
|40680
|西班牙
|167
|288797
|196958
|27136
|印度
|4400
|267046
|129215
|7473
|意大利
|280
|235278
|166584
|33964
|秘魯
|3181
|199696
|89556
|5571
|法國
|211
|191313
|71182
|29212
|德國
|96
|186205
|169600
|8783
|伊朗
|0
|173832
|136360
|8351
|土耳其
|989
|171121
|141380
|4711
|智利
|0
|138846
|112248
|2264
|墨西哥
|2999
|120102
|87633
|14053
|巴基斯坦
|4646
|108317
|35018
|2172
|沙特阿拉伯
|0
|105283
|74524
|746
|加拿大
|571
|97779
|55343
|7910
|中國大陸
|2
|83042
|78351
|4634
|卡塔爾
|0
|70158
|45935
|57
|孟加拉
|0
|68504
|14560
|930
|美國疫情全球數據
|2026707
確診累積
+14921(較上日)
|113063
死亡個案
+463(較上日)
|773480
治癒人數
+11744(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|1064
|399892
|84834
|30516
|新澤西州
|911
|166917
|27266
|12292
|加利福尼亞州
|2279
|133989
|33920
|4676
|伊利諾伊州
|658
|128415
|68126
|5924
|馬薩諸塞州
|190
|103626
|78108
|7353
|賓夕法尼亞州
|433
|80437
|54056
|6019
|德克薩斯州
|1486
|77249
|50439
|1868
|佛羅里達州
|0
|64904
|12534
|2715
|密歇根州
|288
|64701
|42041
|5912
|馬里蘭州
|0
|58404
|4240
|2776
|中國大陸疫情全球數據
|83042
確診累積
+2(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78351
治癒人數
+10(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63623
|4512
|廣東
|2
|1604
|1586
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|山東
|0
|792
|781
|7
|上海
|0
|678
|665
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫