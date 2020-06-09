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新型冠狀肺炎全球疫情（06月09日 時間05:00）

國際形勢 05:00 2020/06/09

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月09日　時間05:00）
香港疫情全球數據
1108
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1049
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
7206354
確診累積
+26163(較上日)		 407590
死亡個案
+203(較上日)		 3513758
治癒人數
+25280(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 10424 2022210 769794 112982
巴西 697 694116 302084 36602
俄羅斯 0 476658 230688 5971
英國 0 288827 1240 40680
西班牙 167 288797 196958 27136
印度 3223 265869 129088 7473
意大利 280 235278 166584 33964
秘魯 3181 199696 89556 5571
法國 211 191313 71181 29212
德國 96 186205 169600 8783
伊朗 0 173832 136360 8351
土耳其 989 171121 141380 4711
智利 0 138846 112248 2264
墨西哥 0 117103 84419 13699
沙特阿拉伯 0 105283 74524 746
巴基斯坦 0 103671 34355 2067
加拿大 290 97498 55121 7889
中國大陸 0 83040 78341 4634
卡塔爾 0 70158 45935 57
孟加拉 0 68504 14560 930
美國疫情全球數據
2022210
確診累積
+10424(較上日)		 112982
死亡個案
+382(較上日)		 769794
治癒人數
+8058(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 657 399485 84834 30502
新澤西州 849 166855 27266 12292
加利福尼亞州 895 132605 32770 4657
伊利諾伊州 658 128415 67896 5924
馬薩諸塞州 190 103626 78108 7353
賓夕法尼亞州 412 80416 54056 6017
德克薩斯州 598 76361 49758 1858
佛羅里達州 0 64904 12534 2715
密歇根州 0 64413 42041 5895
馬里蘭州 0 58404 4240 2776
中國大陸疫情全球數據
83040
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78341
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63623 4512
廣東 0 1602 1585 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
山東 0 792 781 7
上海 0 678 664 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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