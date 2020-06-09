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外交部促請美國維護《全面禁止核試驗條約》
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月09日 時間02:00）
|香港疫情全球數據
|1108
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1049
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|7190254
確診累積
+10063(較上日)
|407749
死亡個案
+362(較上日)
|3497214
治癒人數
+8736(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|2699
|2014485
|763303
|112667
|巴西
|697
|694116
|302084
|37312
|俄羅斯
|0
|476658
|230688
|5971
|英國
|0
|288827
|1240
|40680
|西班牙
|167
|288797
|196958
|27136
|印度
|3178
|265824
|128935
|7473
|意大利
|280
|235278
|166584
|33964
|秘魯
|0
|196515
|86219
|5465
|法國
|0
|191102
|71062
|29209
|德國
|0
|186109
|169600
|8783
|伊朗
|0
|173832
|136360
|8351
|土耳其
|989
|171121
|141380
|4711
|智利
|0
|138846
|108150
|2264
|墨西哥
|0
|117103
|84419
|13699
|沙特阿拉伯
|0
|105283
|74524
|746
|巴基斯坦
|0
|103671
|34355
|2067
|加拿大
|264
|97472
|55094
|7885
|中國大陸
|0
|83040
|78341
|4634
|卡塔爾
|0
|70158
|45935
|57
|孟加拉
|0
|68504
|14560
|930
|美國疫情全球數據
|2014485
確診累積
+2699(較上日)
|112667
死亡個案
+67(較上日)
|763303
治癒人數
+1567(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|0
|398828
|84691
|30442
|新澤西州
|0
|166006
|26279
|12216
|加利福尼亞州
|0
|131710
|32630
|4653
|伊利諾伊州
|0
|127757
|67896
|5904
|馬薩諸塞州
|0
|103436
|78108
|7316
|賓夕法尼亞州
|0
|80004
|53670
|6010
|德克薩斯州
|240
|76003
|49758
|1853
|佛羅里達州
|0
|64904
|12534
|2715
|密歇根州
|0
|64413
|42041
|5895
|馬里蘭州
|0
|58404
|4240
|2776
|中國大陸疫情全球數據
|83040
確診累積
0(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78341
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63623
|4512
|廣東
|0
|1602
|1585
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|山東
|0
|792
|781
|7
|上海
|0
|678
|664
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫