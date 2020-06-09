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新型冠狀肺炎全球疫情（06月09日 時間02:00）

國際形勢 02:00 2020/06/09

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月09日　時間02:00）
香港疫情全球數據
1108
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1049
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
7190254
確診累積
+10063(較上日)		 407749
死亡個案
+362(較上日)		 3497214
治癒人數
+8736(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 2699 2014485 763303 112667
巴西 697 694116 302084 37312
俄羅斯 0 476658 230688 5971
英國 0 288827 1240 40680
西班牙 167 288797 196958 27136
印度 3178 265824 128935 7473
意大利 280 235278 166584 33964
秘魯 0 196515 86219 5465
法國 0 191102 71062 29209
德國 0 186109 169600 8783
伊朗 0 173832 136360 8351
土耳其 989 171121 141380 4711
智利 0 138846 108150 2264
墨西哥 0 117103 84419 13699
沙特阿拉伯 0 105283 74524 746
巴基斯坦 0 103671 34355 2067
加拿大 264 97472 55094 7885
中國大陸 0 83040 78341 4634
卡塔爾 0 70158 45935 57
孟加拉 0 68504 14560 930
美國疫情全球數據
2014485
確診累積
+2699(較上日)		 112667
死亡個案
+67(較上日)		 763303
治癒人數
+1567(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 0 398828 84691 30442
新澤西州 0 166006 26279 12216
加利福尼亞州 0 131710 32630 4653
伊利諾伊州 0 127757 67896 5904
馬薩諸塞州 0 103436 78108 7316
賓夕法尼亞州 0 80004 53670 6010
德克薩斯州 240 76003 49758 1853
佛羅里達州 0 64904 12534 2715
密歇根州 0 64413 42041 5895
馬里蘭州 0 58404 4240 2776
中國大陸疫情全球數據
83040
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78341
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63623 4512
廣東 0 1602 1585 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
山東 0 792 781 7
上海 0 678 664 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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