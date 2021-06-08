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新型冠狀肺炎全球疫情（06月08日 時間17:00）

國際形勢 17:00 2021/06/08

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月08日　時間17:00）
香港疫情全球數據
11,869
確診/疑似
+3(較上日)		 210
死亡個案
0(較上日)		 11,568
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
174,649,137
確診累積
+213,537(較上日)		 3,756,425
死亡個案
+5,841(較上日)		 158,556,752
治癒人數
+387,368(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 16,009 34,227,237 28,433,552 612,701
印度 22,797 28,996,949 27,341,462 351,344
巴西 38,750 16,985,812 15,408,401 474,614
法國 983 5,775,535 5,425,197 110,224
土耳其 5,647 5,293,627 5,167,350 48,255
俄羅斯 9,977 5,145,843 4,752,085 124,496
英國 5,597 4,538,399 4,277,098 128,104
意大利 0 4,233,698 3,918,657 126,588
阿根廷 22,195 3,977,634 3,560,148 81,946
德國 659 3,710,342 3,549,900 89,965
西班牙 9,536 3,707,523 3,490,978 80,236
哥倫比亞 21,949 3,593,016 3,340,543 92,496
伊朗 0 2,971,270 2,565,972 81,183
波蘭 401 2,875,729 2,646,340 74,255
墨西哥 881 2,434,562 1,941,913 228,838
烏克蘭 1,602 2,275,977 2,156,511 53,413
秘魯 1,429 1,984,999 1,940,723 186,757
印尼 0 1,863,031 1,711,565 51,803
南非 3,285 1,699,849 1,581,540 57,063
荷蘭 8 1,691,866 1,535,788 17,957
美國疫情全球數據
34,227,237
確診累積
+16,009(較上日)		 612,701
死亡個案
+323(較上日)		 28,433,552
治癒人數
+56,199(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 1,158 3,797,335 2,061,112 63,048
德克薩斯州 1,113 2,965,364 2,850,024 51,967
佛羅里達州 0 2,329,867 1,970,341 36,973
紐約州 680 2,159,547 1,769,419 53,785
伊利諾伊州 244 1,385,489 1,319,158 25,372
賓夕法尼亞州 468 1,210,692 1,157,749 27,471
佐治亞州 263 1,126,397 1,014,574 20,986
俄亥俄州 255 1,104,903 1,071,009 19,980
新澤西州 208 1,018,112 923,850 26,285
北卡羅萊納州 1,297 1,005,966 985,048 13,199
中國大陸疫情全球數據
91,300
確診累積
+33(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 86,255
治癒人數
+27(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,159 63,647 4,512
廣東 22 2,564 2,399 8
上海 2 2,130 2,054 7
黑龍江 0 1,612 1,599 13
浙江 0 1,368 1,334 1
河北 0 1,317 1,310 7
河南 0 1,316 1,290 22
北京 1 1,065 1,046 9
湖南 0 1,051 1,045 4
四川 1 1,041 1,009 3
香港疫情全球數據
11,869
確診累積
+3(較上日)		 210
死亡個案
0(較上日)		 11,568
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,172 1,153 16
觀塘區 0 875 857 17
黃大仙區 1 863 821 39
九龍城區 0 797 777 18
深水埗區 0 666 640 24
東區 0 662 647 12
元朗區 3 633 622 8
沙田區 0 627 617 10
葵青區 1 605 597 6
中西區 1 549 545 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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