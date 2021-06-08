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【輝瑞疫苗】美國展開對5至11歲兒童試驗
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月08日 時間17:00）
|香港疫情全球數據
|11,869
確診/疑似
+3(較上日)
|210
死亡個案
0(較上日)
|11,568
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|174,649,137
確診累積
+213,537(較上日)
|3,756,425
死亡個案
+5,841(較上日)
|158,556,752
治癒人數
+387,368(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|16,009
|34,227,237
|28,433,552
|612,701
|印度
|22,797
|28,996,949
|27,341,462
|351,344
|巴西
|38,750
|16,985,812
|15,408,401
|474,614
|法國
|983
|5,775,535
|5,425,197
|110,224
|土耳其
|5,647
|5,293,627
|5,167,350
|48,255
|俄羅斯
|9,977
|5,145,843
|4,752,085
|124,496
|英國
|5,597
|4,538,399
|4,277,098
|128,104
|意大利
|0
|4,233,698
|3,918,657
|126,588
|阿根廷
|22,195
|3,977,634
|3,560,148
|81,946
|德國
|659
|3,710,342
|3,549,900
|89,965
|西班牙
|9,536
|3,707,523
|3,490,978
|80,236
|哥倫比亞
|21,949
|3,593,016
|3,340,543
|92,496
|伊朗
|0
|2,971,270
|2,565,972
|81,183
|波蘭
|401
|2,875,729
|2,646,340
|74,255
|墨西哥
|881
|2,434,562
|1,941,913
|228,838
|烏克蘭
|1,602
|2,275,977
|2,156,511
|53,413
|秘魯
|1,429
|1,984,999
|1,940,723
|186,757
|印尼
|0
|1,863,031
|1,711,565
|51,803
|南非
|3,285
|1,699,849
|1,581,540
|57,063
|荷蘭
|8
|1,691,866
|1,535,788
|17,957
|美國疫情全球數據
|34,227,237
確診累積
+16,009(較上日)
|612,701
死亡個案
+323(較上日)
|28,433,552
治癒人數
+56,199(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|1,158
|3,797,335
|2,061,112
|63,048
|德克薩斯州
|1,113
|2,965,364
|2,850,024
|51,967
|佛羅里達州
|0
|2,329,867
|1,970,341
|36,973
|紐約州
|680
|2,159,547
|1,769,419
|53,785
|伊利諾伊州
|244
|1,385,489
|1,319,158
|25,372
|賓夕法尼亞州
|468
|1,210,692
|1,157,749
|27,471
|佐治亞州
|263
|1,126,397
|1,014,574
|20,986
|俄亥俄州
|255
|1,104,903
|1,071,009
|19,980
|新澤西州
|208
|1,018,112
|923,850
|26,285
|北卡羅萊納州
|1,297
|1,005,966
|985,048
|13,199
|中國大陸疫情全球數據
|91,300
確診累積
+33(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|86,255
治癒人數
+27(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,159
|63,647
|4,512
|廣東
|22
|2,564
|2,399
|8
|上海
|2
|2,130
|2,054
|7
|黑龍江
|0
|1,612
|1,599
|13
|浙江
|0
|1,368
|1,334
|1
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|河南
|0
|1,316
|1,290
|22
|北京
|1
|1,065
|1,046
|9
|湖南
|0
|1,051
|1,045
|4
|四川
|1
|1,041
|1,009
|3
|香港疫情全球數據
|11,869
確診累積
+3(較上日)
|210
死亡個案
0(較上日)
|11,568
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,172
|1,153
|16
|觀塘區
|0
|875
|857
|17
|黃大仙區
|1
|863
|821
|39
|九龍城區
|0
|797
|777
|18
|深水埗區
|0
|666
|640
|24
|東區
|0
|662
|647
|12
|元朗區
|3
|633
|622
|8
|沙田區
|0
|627
|617
|10
|葵青區
|1
|605
|597
|6
|中西區
|1
|549
|545
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫