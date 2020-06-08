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【美國示威】美國人促停撥款解散警隊 係咩意思？
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月08日 時間13:00）
|香港疫情全球數據
|1107
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1049
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|7133040
確診累積
+62268(較上日)
|406410
死亡個案
+3093(較上日)
|3467736
治癒人數
+29312(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|13517
|2007453
|761708
|112484
|巴西
|14409
|691962
|302084
|37312
|俄羅斯
|0
|467673
|226731
|5859
|西班牙
|240
|288630
|196958
|27136
|英國
|0
|287621
|1239
|40625
|印度
|3146
|257486
|123848
|7207
|意大利
|197
|234998
|165837
|33899
|秘魯
|4757
|196515
|86219
|5465
|法國
|343
|191102
|70961
|29158
|德國
|113
|185869
|169224
|8776
|伊朗
|0
|171789
|134349
|8281
|土耳其
|914
|170132
|137969
|4692
|智利
|6405
|134150
|108150
|2190
|墨西哥
|3484
|117103
|84419
|13699
|巴基斯坦
|4728
|103671
|34355
|2067
|沙特阿拉伯
|0
|101914
|72817
|712
|加拿大
|702
|97178
|54675
|7877
|中國大陸
|4
|83040
|78341
|4634
|卡塔爾
|0
|68790
|44338
|54
|孟加拉
|0
|65769
|13903
|888
|美國疫情全球數據
|2007453
確診累積
+13517(較上日)
|112484
死亡個案
+315(較上日)
|761708
治癒人數
+9599(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|1018
|398828
|84691
|30442
|新澤西州
|331
|166006
|26279
|12216
|加利福尼亞州
|2763
|131710
|32630
|4653
|伊利諾伊州
|867
|127757
|67896
|5904
|馬薩諸塞州
|304
|103436
|78108
|7316
|賓夕法尼亞州
|490
|80004
|53670
|6010
|德克薩斯州
|935
|75763
|49758
|1853
|密歇根州
|430
|64413
|42041
|5895
|佛羅里達州
|0
|63938
|11723
|2703
|馬里蘭州
|0
|57973
|4240
|2749
|中國大陸疫情全球數據
|83040
確診累積
+4(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78341
治癒人數
+10(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63623
|4512
|廣東
|0
|1602
|1585
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|山東
|0
|792
|781
|7
|上海
|1
|678
|664
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫