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新型冠狀肺炎全球疫情（06月08日 時間12:00）

國際形勢 12:00 2020/06/08

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月08日　時間12:00）
香港疫情全球數據
1107
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1049
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
7133008
確診累積
+62236(較上日)		 406407
死亡個案
+3090(較上日)		 3467678
治癒人數
+29254(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 13517 2007453 761708 112484
巴西 14409 691962 302084 37312
俄羅斯 0 467673 226731 5859
西班牙 240 288630 196958 27136
英國 0 287621 1239 40625
印度 3146 257486 123848 7207
意大利 197 234998 165837 33899
秘魯 4757 196515 86219 5465
法國 343 191102 70961 29158
德國 113 185869 169224 8776
伊朗 0 171789 134349 8281
土耳其 914 170132 137969 4692
智利 6405 134150 108150 2190
墨西哥 3484 117103 84419 13699
巴基斯坦 4728 103671 34355 2067
沙特阿拉伯 0 101914 72817 712
加拿大 702 97178 54675 7877
中國大陸 4 83040 78341 4634
卡塔爾 0 68790 44338 54
孟加拉 0 65769 13903 888
美國疫情全球數據
2007453
確診累積
+13517(較上日)		 112484
死亡個案
+315(較上日)		 761708
治癒人數
+9599(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 1018 398828 84691 30442
新澤西州 331 166006 26279 12216
加利福尼亞州 2763 131710 32630 4653
伊利諾伊州 867 127757 67896 5904
馬薩諸塞州 304 103436 78108 7316
賓夕法尼亞州 490 80004 53670 6010
德克薩斯州 935 75763 49758 1853
密歇根州 430 64413 42041 5895
佛羅里達州 0 63938 11723 2703
馬里蘭州 0 57973 4240 2749
中國大陸疫情全球數據
83040
確診累積
+4(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78341
治癒人數
+10(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63623 4512
廣東 0 1602 1585 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
山東 0 792 781 7
上海 1 678 664 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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