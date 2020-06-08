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新型冠狀肺炎全球疫情（06月08日 時間00:00）

國際形勢 00:00 2020/06/08

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月08日　時間00:00）
香港疫情全球數據
1107
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1049
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
7070772
確診累積
0(較上日)		 403317
死亡個案
0(較上日)		 3438424
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 0 1993936 752109 112169
巴西 0 677553 302084 36062
俄羅斯 0 467673 226731 5859
西班牙 0 288390 196958 27135
英國 0 287621 1239 40625
印度 0 254340 122738 7117
意大利 0 234801 165078 33846
秘魯 0 191758 82731 5301
法國 0 190759 70924 29145
德國 0 185756 169204 8770
伊朗 0 171789 134349 8281
土耳其 0 169218 135322 4669
智利 0 127745 103817 1541
墨西哥 0 113619 81544 13511
沙特阿拉伯 0 101914 72817 712
巴基斯坦 0 98943 33465 2002
加拿大 0 96476 54087 7851
中國大陸 0 83036 78331 4634
卡塔爾 0 68790 44338 54
孟加拉 0 65769 13903 888
美國疫情全球數據
1993936
確診累積
0(較上日)		 112169
死亡個案
0(較上日)		 752109
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 0 397810 84408 30401
新澤西州 0 165675 25251 12146
加利福尼亞州 0 128947 32399 4624
伊利諾伊州 0 126890 67436 5864
馬薩諸塞州 0 103132 78108 7289
賓夕法尼亞州 0 79514 52560 6001
德克薩斯州 0 74828 48895 1847
密歇根州 0 63983 42041 5891
佛羅里達州 0 63938 11053 2700
馬里蘭州 0 57973 4175 2749
中國大陸疫情全球數據
83036
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78331
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63623 4512
廣東 0 1602 1584 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
山東 0 792 780 7
上海 0 677 664 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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