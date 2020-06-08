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【美國示威】美反種族歧視及反警暴示威 持續延至歐洲
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月08日 時間00:00）
|香港疫情全球數據
|1107
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1049
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|7070772
確診累積
0(較上日)
|403317
死亡個案
0(較上日)
|3438424
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|0
|1993936
|752109
|112169
|巴西
|0
|677553
|302084
|36062
|俄羅斯
|0
|467673
|226731
|5859
|西班牙
|0
|288390
|196958
|27135
|英國
|0
|287621
|1239
|40625
|印度
|0
|254340
|122738
|7117
|意大利
|0
|234801
|165078
|33846
|秘魯
|0
|191758
|82731
|5301
|法國
|0
|190759
|70924
|29145
|德國
|0
|185756
|169204
|8770
|伊朗
|0
|171789
|134349
|8281
|土耳其
|0
|169218
|135322
|4669
|智利
|0
|127745
|103817
|1541
|墨西哥
|0
|113619
|81544
|13511
|沙特阿拉伯
|0
|101914
|72817
|712
|巴基斯坦
|0
|98943
|33465
|2002
|加拿大
|0
|96476
|54087
|7851
|中國大陸
|0
|83036
|78331
|4634
|卡塔爾
|0
|68790
|44338
|54
|孟加拉
|0
|65769
|13903
|888
|美國疫情全球數據
|1993936
確診累積
0(較上日)
|112169
死亡個案
0(較上日)
|752109
治癒人數
0(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|0
|397810
|84408
|30401
|新澤西州
|0
|165675
|25251
|12146
|加利福尼亞州
|0
|128947
|32399
|4624
|伊利諾伊州
|0
|126890
|67436
|5864
|馬薩諸塞州
|0
|103132
|78108
|7289
|賓夕法尼亞州
|0
|79514
|52560
|6001
|德克薩斯州
|0
|74828
|48895
|1847
|密歇根州
|0
|63983
|42041
|5891
|佛羅里達州
|0
|63938
|11053
|2700
|馬里蘭州
|0
|57973
|4175
|2749
|中國大陸疫情全球數據
|83036
確診累積
0(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78331
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63623
|4512
|廣東
|0
|1602
|1584
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|山東
|0
|792
|780
|7
|上海
|0
|677
|664
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫