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新型冠狀肺炎全球疫情（06月07日 時間21:00）

國際形勢 21:00 2020/06/07

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月07日　時間21:00）
香港疫情全球數據
1107
確診/疑似
+1(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1049
治癒人數
+1(較上日)
環球疫情全球數據
7053694
確診累積
+105910(較上日)		 402945
死亡個案
+3183(較上日)		 3432609
治癒人數
+54320(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 16512 1988919 752048 112118
巴西 25990 676494 302084 36044
俄羅斯 8984 467673 226731 5859
西班牙 332 288390 196958 27135
英國 1427 286295 1239 40548
印度 4488 248221 119396 6957
意大利 270 234801 165078 33846
秘魯 4358 191758 82731 5301
法國 579 190759 70924 29145
德國 297 185713 169174 8769
伊朗 2364 171789 134349 8281
土耳其 878 169218 135322 4669
智利 0 127745 103817 1541
墨西哥 3593 113619 81544 13511
沙特阿拉伯 3045 101914 72817 712
巴基斯坦 4960 98943 33465 2002
加拿大 528 96475 54087 7850
中國大陸 5 83036 78331 4634
卡塔爾 1595 68790 44338 54
孟加拉 2743 65769 13903 888
美國疫情全球數據
1988919
確診累積
+16512(較上日)		 112118
死亡個案
+568(較上日)		 752048
治癒人數
+13130(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 1111 397810 84408 30401
新澤西州 513 165675 25251 12146
加利福尼亞州 2539 128947 32399 4624
伊利諾伊州 975 126890 67436 5864
馬薩諸塞州 575 103132 78108 7289
賓夕法尼亞州 594 79514 52560 6001
德克薩斯州 1542 74828 48895 1847
密歇根州 444 63983 42041 5891
佛羅里達州 0 62758 11053 2691
馬里蘭州 0 57482 4175 2740
中國大陸疫情全球數據
83036
確診累積
+5(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78331
治癒人數
+1(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63623 4512
廣東 1 1602 1584 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
山東 0 792 780 7
上海 0 677 664 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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