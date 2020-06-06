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【中美5G角力】華為定單叩門 三星敢接嗎？
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月06日 時間11:00）
|香港疫情全球數據
|1103
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1045
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|6884993
確診累積
+93111(較上日)
|398337
死亡個案
+3475(較上日)
|3346768
治癒人數
+75052(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|36795
|1965712
|738646
|111404
|巴西
|27452
|646006
|302084
|35047
|俄羅斯
|0
|449834
|212680
|5528
|西班牙
|318
|288058
|196958
|27134
|英國
|0
|283311
|1228
|40261
|印度
|2021
|236184
|113233
|6649
|意大利
|518
|234531
|163781
|33774
|法國
|611
|190180
|70622
|29114
|秘魯
|4202
|187400
|79214
|5162
|德國
|112
|185414
|168500
|8763
|土耳其
|930
|168340
|133400
|4648
|伊朗
|0
|167156
|129741
|8134
|智利
|4207
|122499
|99358
|1448
|墨西哥
|4346
|110026
|78590
|13170
|加拿大
|678
|95947
|53074
|7778
|沙特阿拉伯
|0
|95748
|70616
|642
|巴基斯坦
|0
|89249
|31198
|1838
|中國大陸
|3
|83030
|78329
|4634
|卡塔爾
|0
|65495
|40935
|49
|孟加拉
|0
|60391
|12804
|811
|美國疫情全球數據
|1965712
確診累積
+36795(較上日)
|111404
死亡個案
+1010(較上日)
|738646
治癒人數
+26209(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|12800
|396699
|84139
|30372
|新澤西州
|643
|165162
|23552
|12082
|加利福尼亞州
|3473
|126408
|31992
|4558
|伊利諾伊州
|1156
|125915
|66642
|5795
|馬薩諸塞州
|494
|102557
|78108
|7235
|賓夕法尼亞州
|487
|78920
|52070
|5969
|德克薩斯州
|2080
|73286
|47865
|1828
|密歇根州
|5298
|63539
|38099
|5855
|佛羅里達州
|0
|61488
|10173
|2660
|馬里蘭州
|0
|56770
|4159
|2702
|中國大陸疫情全球數據
|83030
確診累積
+3(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78329
治癒人數
+1(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63623
|4512
|廣東
|3
|1601
|1584
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|山東
|0
|792
|780
|7
|上海
|0
|677
|663
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫