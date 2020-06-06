  • 25°C
香港時間 : 2020606日 (六) 09:57
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（06月06日 時間09:00）

國際形勢 09:00 2020/06/06

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月06日　時間09:00）
香港疫情全球數據
1103
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1045
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
6879520
確診累積
+87638(較上日)		 397576
死亡個案
+2714(較上日)		 3329607
治癒人數
+57891(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 36795 1965712 738646 111404
巴西 27452 646006 288652 35047
俄羅斯 0 449834 212680 5528
西班牙 318 288058 196958 27134
英國 0 283311 1228 40261
印度 2021 236184 113233 6649
意大利 518 234531 163781 33774
法國 611 190180 70622 29114
秘魯 4202 187400 79214 5162
德國 112 185414 168500 8763
土耳其 930 168340 133400 4648
伊朗 0 167156 129741 8134
智利 4207 122499 99358 1448
墨西哥 0 105680 75448 12545
加拿大 678 95947 52888 7777
沙特阿拉伯 0 95748 70616 642
巴基斯坦 0 89249 31198 1838
中國大陸 3 83030 78329 4634
卡塔爾 0 65495 40935 49
孟加拉 0 60391 12804 811
美國疫情全球數據
1965712
確診累積
+36795(較上日)		 111404
死亡個案
+1010(較上日)		 738646
治癒人數
+26209(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 12800 396699 84139 30372
新澤西州 643 165162 23552 12082
加利福尼亞州 3473 126408 31992 4558
伊利諾伊州 1156 125915 66642 5795
馬薩諸塞州 494 102557 78108 7235
賓夕法尼亞州 487 78920 52070 5969
德克薩斯州 2080 73286 47865 1828
密歇根州 5298 63539 38099 5855
佛羅里達州 0 61488 10173 2660
馬里蘭州 0 56770 4159 2702
中國大陸疫情全球數據
83030
確診累積
+3(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78329
治癒人數
+1(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63623 4512
廣東 3 1601 1584 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
山東 0 792 780 7
上海 0 677 663 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

上一篇文章

【美國疫情】離不開白宮怎競選？ 特朗普有意外援軍

下一篇文章

【美股收市】就業勝預期 納指破頂 道指飆829點

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國示威】無標識神秘武裝維穩 美媒揭竟是獄卒執法
【美國示威】無標識神秘武裝維穩 美媒揭竟是獄卒執法
【港區國安法】制裁滙豐渣打？美國謀「史無前例」銀行制裁
【港區國安法】制裁滙豐渣打？美國謀「史無前例」銀行制裁
【港區國安法】滙豐支持國安法 英政界錯愕 聲言傳召質詢
【港區國安法】滙豐支持國安法 英政界錯愕 聲言傳召質詢
【美股早段】道指急升近900點 特朗普自誇施政了得
【美股早段】道指急升近900點 特朗普自誇施政了得
【BNO】約翰遜：英國考慮接收300萬合資格香港人
【BNO】約翰遜：英國考慮接收300萬合資格香港人
新型冠狀肺炎全球疫情（06月06日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月06日 時間09:00）