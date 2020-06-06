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【美股收市】就業勝預期 納指破頂 道指飆829點
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月06日 時間07:00）
|香港疫情全球數據
|1103
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1045
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|6864473
確診累積
+72591(較上日)
|397516
死亡個案
+2654(較上日)
|3309451
治癒人數
+37735(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|23725
|1952642
|718733
|111373
|巴西
|24809
|643363
|288652
|34954
|俄羅斯
|0
|449834
|212680
|5528
|西班牙
|318
|288058
|196958
|27134
|英國
|4
|284734
|1227
|40344
|印度
|2021
|236184
|113231
|6649
|意大利
|518
|234531
|163781
|33774
|法國
|611
|190180
|70622
|29114
|秘魯
|4202
|187400
|79214
|5162
|德國
|112
|185414
|168500
|8763
|土耳其
|930
|168340
|133400
|4648
|伊朗
|0
|167156
|129741
|8134
|智利
|4207
|122499
|99358
|1448
|墨西哥
|0
|105680
|75448
|12545
|沙特阿拉伯
|0
|95748
|70616
|642
|加拿大
|459
|95728
|52853
|7769
|巴基斯坦
|0
|89249
|31198
|1838
|中國大陸
|0
|83027
|78328
|4634
|卡塔爾
|0
|65495
|40935
|49
|孟加拉
|0
|60391
|12804
|811
|美國疫情全球數據
|1952642
確診累積
+23725(較上日)
|111373
死亡個案
+979(較上日)
|718733
治癒人數
+6296(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|1021
|384920
|68987
|30364
|新澤西州
|643
|165162
|23552
|12078
|加利福尼亞州
|3117
|126052
|30769
|4556
|伊利諾伊州
|1156
|125915
|65964
|5795
|馬薩諸塞州
|494
|102557
|78108
|7235
|賓夕法尼亞州
|487
|78920
|52070
|5969
|德克薩斯州
|1889
|73095
|47865
|1826
|密歇根州
|5298
|63539
|38099
|5855
|佛羅里達州
|0
|61488
|10173
|2660
|馬里蘭州
|0
|56770
|3985
|2702
|中國大陸疫情全球數據
|83027
確診累積
0(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78328
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63623
|4512
|廣東
|0
|1598
|1584
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|山東
|0
|792
|780
|7
|上海
|0
|677
|663
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫