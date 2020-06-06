  • 26°C
香港時間 : 2020606日 (六) 03:51
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（06月06日 時間03:00）

國際形勢 03:00 2020/06/06

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月06日　時間03:00）
香港疫情全球數據
1103
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1045
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
6815319
確診累積
+23437(較上日)		 395858
死亡個案
+996(較上日)		 3296467
治癒人數
+24751(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 7228 1936145 715511 110699
巴西 3323 621877 288652 34212
俄羅斯 0 449834 212680 5528
西班牙 318 288058 196958 27134
英國 0 284730 1219 40344
印度 1897 236060 113231 6649
意大利 518 234531 163781 33774
法國 0 189569 70504 29111
德國 74 185376 168500 8761
秘魯 0 183198 76228 5031
土耳其 930 168340 133400 4648
伊朗 0 167156 129741 8134
智利 4207 122499 95631 1448
墨西哥 0 105680 75448 12545
沙特阿拉伯 0 95748 70616 642
加拿大 390 95659 52791 7768
巴基斯坦 0 89249 31198 1838
中國大陸 0 83027 78328 4634
卡塔爾 0 65495 40935 49
孟加拉 0 60391 12804 811
美國疫情全球數據
1936145
確診累積
+7228(較上日)		 110699
死亡個案
+305(較上日)		 715511
治癒人數
+3074(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 938 384837 68838 30296
新澤西州 582 165101 23552 12078
伊利諾伊州 0 124759 65964 5736
加利福尼亞州 202 123137 29693 4485
馬薩諸塞州 0 102063 78108 7201
賓夕法尼亞州 487 78920 52070 5969
德克薩斯州 198 71404 46857 1802
佛羅里達州 0 61488 10173 2660
密歇根州 0 58241 38099 5595
馬里蘭州 0 56770 3985 2702
中國大陸疫情全球數據
83027
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78328
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63623 4512
廣東 0 1598 1584 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
山東 0 792 780 7
上海 0 677 663 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

下一篇文章

【美股尾市】納指創即市新高 恒指夜期重上25000大關
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月06日 時間03:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月06日 時間03:00）
【港區國安法】滙豐支持國安法 英政界錯愕 聲言傳召質詢
【港區國安法】滙豐支持國安法 英政界錯愕 聲言傳召質詢
【美股早段】道指急升近900點 特朗普自誇施政了得
【美股早段】道指急升近900點 特朗普自誇施政了得
【港區國安法】制裁滙豐渣打？美國謀「史無前例」銀行制裁
【港區國安法】制裁滙豐渣打？美國謀「史無前例」銀行制裁
【美國示威】無標識神秘武裝維穩 美媒揭竟是獄卒執法
【美國示威】無標識神秘武裝維穩 美媒揭竟是獄卒執法
【BNO】約翰遜：英國考慮接收300萬合資格香港人
【BNO】約翰遜：英國考慮接收300萬合資格香港人