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新型冠狀肺炎全球疫情（06月06日 時間02:00）

國際形勢 02:00 2020/06/06

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月06日　時間02:00）
香港疫情全球數據
1103
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1045
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
6809681
確診累積
+17799(較上日)		 395648
死亡個案
+786(較上日)		 3292020
治癒人數
+20304(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 5128 1934045 712872 110624
巴西 3323 621877 288652 34212
俄羅斯 0 449834 212680 5528
西班牙 318 288058 196958 27134
英國 0 284730 1219 40344
印度 1838 236001 112967 6649
意大利 518 234531 163781 33774
法國 0 189569 70504 29111
德國 52 185354 168500 8758
秘魯 0 183198 76228 5031
土耳其 930 168340 133400 4648
伊朗 0 167156 129741 8134
智利 4207 122499 95631 1448
墨西哥 0 105680 75448 12545
沙特阿拉伯 0 95748 70616 642
加拿大 390 95659 52791 7768
巴基斯坦 0 89249 31198 1838
中國大陸 0 83027 78328 4634
卡塔爾 0 65495 40935 49
孟加拉 0 60391 12804 811
美國疫情全球數據
1934045
確診累積
+5128(較上日)		 110624
死亡個案
+230(較上日)		 712872
治癒人數
+435(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 0 383899 68838 30281
新澤西州 197 164716 21963 12080
伊利諾伊州 0 124759 65964 5736
加利福尼亞州 202 123137 29693 4484
馬薩諸塞州 0 102063 78108 7201
賓夕法尼亞州 465 78898 51020 5938
德克薩斯州 0 71206 46857 1800
佛羅里達州 0 61488 10173 2660
密歇根州 0 58241 38099 5595
馬里蘭州 0 56770 3985 2702
中國大陸疫情全球數據
83027
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78328
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63623 4512
廣東 0 1598 1584 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
山東 0 792 780 7
上海 0 677 663 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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