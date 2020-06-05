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新型冠狀肺炎全球疫情（06月05日 時間21:00）

國際形勢 21:00 2020/06/05

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月05日　時間21:00）
香港疫情全球數據
1103
確診/疑似
+3(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1045
治癒人數
+3(較上日)
環球疫情全球數據
6775932
確診累積
+111813(較上日)		 394018
死亡個案
+4771(較上日)		 3267106
治癒人數
+75123(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 17986 1924884 712436 110230
巴西 28069 618554 274997 34072
俄羅斯 8726 449834 212680 5528
西班牙 334 287740 196958 27133
英國 1810 283080 1219 39987
意大利 177 234013 161895 33689
印度 3058 227273 109462 6367
法國 767 189569 70094 29068
德國 432 184924 168500 8736
秘魯 4284 183198 76228 5031
土耳其 988 167410 131778 4630
伊朗 2886 167156 129741 8134
智利 4664 118292 95631 1356
墨西哥 4442 105680 75448 12545
沙特阿拉伯 2591 95748 70616 642
加拿大 623 95269 52184 7717
巴基斯坦 3985 89249 31198 1838
中國大陸 5 83027 78328 4634
卡塔爾 1754 65495 40935 49
孟加拉 2828 60391 12804 811
美國疫情全球數據
1924884
確診累積
+17986(較上日)		 110230
死亡個案
+957(較上日)		 712436
治癒人數
+23515(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 1062 383899 68838 30281
新澤西州 745 164519 21963 12006
伊利諾伊州 929 124759 65964 5736
加利福尼亞州 2675 122935 29693 4484
馬薩諸塞州 471 102063 78108 7201
賓夕法尼亞州 555 78433 51020 5883
德克薩斯州 1769 71206 46857 1800
佛羅里達州 0 60183 10173 2610
密歇根州 206 58241 38099 5595
馬里蘭州 0 55858 3985 2668
中國大陸疫情全球數據
83027
確診累積
+5(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78328
治癒人數
+8(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63623 4512
廣東 0 1598 1584 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
山東 0 792 780 7
上海 4 677 663 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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