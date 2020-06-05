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移民好風光？印裔移民盡書辛酸史（訂戶專享）
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月05日 時間12:00）
|香港疫情全球數據
|1100
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1042
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|6744029
確診累積
+79910(較上日)
|393442
死亡個案
+4195(較上日)
|3245554
治癒人數
+53571(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|17157
|1924055
|712252
|110189
|巴西
|25385
|615870
|274997
|34039
|俄羅斯
|0
|441108
|204623
|5384
|西班牙
|334
|287740
|196958
|27133
|英國
|1809
|283079
|1219
|39987
|意大利
|177
|234013
|161895
|33689
|印度
|2555
|226770
|109462
|6363
|法國
|767
|189569
|70094
|29068
|德國
|431
|184923
|167909
|8736
|秘魯
|4284
|183198
|76228
|5031
|土耳其
|988
|167410
|131778
|4630
|伊朗
|0
|164270
|127485
|8071
|智利
|4664
|118292
|95631
|1356
|墨西哥
|4442
|105680
|75448
|12545
|加拿大
|623
|95269
|52184
|7717
|沙特阿拉伯
|0
|93157
|68965
|611
|巴基斯坦
|3985
|89249
|31198
|1838
|中國大陸
|5
|83027
|78327
|4634
|卡塔爾
|0
|63741
|39468
|45
|比利時
|0
|58767
|16048
|9548
|美國疫情全球數據
|1924055
確診累積
+17157(較上日)
|110189
死亡個案
+916(較上日)
|712252
治癒人數
+23331(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|1062
|383899
|68838
|30281
|新澤西州
|745
|164519
|21963
|12006
|伊利諾伊州
|929
|124759
|65964
|5736
|加利福尼亞州
|2548
|122808
|29693
|4484
|馬薩諸塞州
|471
|102063
|78108
|7201
|賓夕法尼亞州
|555
|78433
|51020
|5883
|德克薩斯州
|1769
|71206
|46857
|1800
|佛羅里達州
|0
|60183
|10173
|2610
|密歇根州
|206
|58241
|38099
|5595
|馬里蘭州
|0
|55858
|3985
|2668
|中國大陸疫情全球數據
|83027
確診累積
+5(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78327
治癒人數
+7(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63623
|4512
|廣東
|0
|1598
|1584
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|山東
|0
|792
|780
|7
|上海
|4
|677
|662
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫