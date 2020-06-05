  • 29°C
香港時間 : 2020605日 (五) 08:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（06月05日 時間08:00）

國際形勢 08:00 2020/06/05

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月05日　時間08:00）
香港疫情全球數據
1100
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1042
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
6730171
確診累積
+66052(較上日)		 392355
死亡個案
+3108(較上日)		 3222428
治癒人數
+30445(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 16743 1923641 707568 110187
巴西 22377 612862 266132 33884
俄羅斯 0 441108 204623 5384
西班牙 334 287740 196958 27133
英國 1809 283079 1219 39987
意大利 177 234013 161895 33689
印度 2498 226713 108450 6363
法國 767 189569 70094 29068
德國 431 184923 167909 8736
秘魯 4284 183198 76228 5031
土耳其 988 167410 131778 4630
伊朗 0 164270 127485 8071
智利 4664 118292 90748 1356
墨西哥 0 101238 73271 11729
加拿大 598 95244 52132 7716
沙特阿拉伯 0 93157 68965 611
巴基斯坦 0 85264 30128 1770
中國大陸 0 83022 78320 4634
卡塔爾 0 63741 39468 45
比利時 0 58767 16048 9548
美國疫情全球數據
1923641
確診累積
+16743(較上日)		 110187
死亡個案
+914(較上日)		 707568
治癒人數
+18647(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 1062 383899 68838 30281
新澤西州 712 164486 21963 12006
伊利諾伊州 929 124759 64641 5736
加利福尼亞州 2378 122638 29558 4484
馬薩諸塞州 471 102063 78108 7201
賓夕法尼亞州 555 78433 51020 5883
德克薩斯州 1704 71141 46799 1800
佛羅里達州 0 60183 10173 2610
密歇根州 206 58241 38099 5595
馬里蘭州 0 55858 3970 2668
中國大陸疫情全球數據
83022
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78320
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63620 4512
廣東 0 1598 1583 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
山東 0 792 780 7
上海 0 673 662 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

上一篇文章

移民做二等公民？ 細閱印度移民辛酸淚（訂戶專享）

下一篇文章

黑人民權領袖夏普頓籲 黑人以弗洛伊德名義站起來
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股早市】3大指數反覆偏軟 波音及航空股逆市向上
【美股早市】3大指數反覆偏軟 波音及航空股逆市向上
【BNO】英國曾與五眼聯盟傾接收港人 朝野撐BNO擴權
【BNO】英國曾與五眼聯盟傾接收港人 朝野撐BNO擴權
新型冠狀肺炎全球疫情（06月05日 時間08:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月05日 時間08:00）
【BNO】約翰遜：英國考慮接收300萬合資格香港人
【BNO】約翰遜：英國考慮接收300萬合資格香港人
【美國示威】紐約Macy's遭踢館 美國經濟五勞七傷
【美國示威】紐約Macy's遭踢館 美國經濟五勞七傷
【美國示威】洗劫紐約第五大道 特朗普威脅無阻搶掠
【美國示威】洗劫紐約第五大道 特朗普威脅無阻搶掠