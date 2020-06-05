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英國商務大臣岑浩文稱 檢測結果呈陰性
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月05日 時間04:00）
|香港疫情全球數據
|1100
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1042
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|6695909
確診累積
+31790(較上日)
|391004
死亡個案
+1757(較上日)
|3202757
治癒人數
+10774(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|9179
|1916077
|693474
|109916
|巴西
|4627
|595112
|266132
|33038
|俄羅斯
|0
|441108
|204623
|5384
|西班牙
|334
|287740
|196958
|27133
|英國
|1805
|283075
|1212
|39987
|意大利
|177
|234013
|161895
|33689
|印度
|2478
|226693
|108450
|6363
|法國
|0
|188802
|69976
|29065
|德國
|420
|184912
|167909
|8736
|秘魯
|0
|178914
|72319
|4894
|土耳其
|988
|167410
|131778
|4630
|伊朗
|0
|164270
|127485
|8071
|智利
|4664
|118292
|90748
|1356
|墨西哥
|0
|101238
|73271
|11729
|加拿大
|372
|95018
|51857
|7674
|沙特阿拉伯
|0
|93157
|68965
|611
|巴基斯坦
|0
|85264
|30128
|1770
|中國大陸
|0
|83022
|78320
|4634
|卡塔爾
|0
|63741
|39468
|45
|比利時
|0
|58767
|16048
|9548
|美國疫情全球數據
|1916077
確診累積
+9179(較上日)
|109916
死亡個案
+643(較上日)
|693474
治癒人數
+4553(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|933
|383770
|68660
|30244
|新澤西州
|381
|164155
|21924
|11998
|伊利諾伊州
|929
|124759
|64641
|5736
|加利福尼亞州
|0
|120260
|25494
|4421
|馬薩諸塞州
|0
|101592
|78108
|7152
|賓夕法尼亞州
|555
|78433
|51020
|5883
|德克薩斯州
|229
|69666
|45877
|1780
|佛羅里達州
|0
|60183
|10173
|2610
|密歇根州
|206
|58241
|38099
|5595
|馬里蘭州
|0
|55858
|3970
|2668
|中國大陸疫情全球數據
|83022
確診累積
0(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78320
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63620
|4512
|廣東
|0
|1598
|1583
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|山東
|0
|792
|780
|7
|上海
|0
|673
|662
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫