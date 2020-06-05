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新型冠狀肺炎全球疫情（06月05日 時間01:00）

國際形勢 01:00 2020/06/05

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月05日　時間01:00）
香港疫情全球數據
1100
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1042
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
6674699
確診累積
+10580(較上日)		 389774
死亡個案
+527(較上日)		 3195193
治癒人數
+3210(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 3373 1910271 690566 109425
巴西 0 590485 266132 32688
俄羅斯 0 441108 204623 5384
西班牙 0 287406 196958 27128
英國 391 281661 1212 39904
意大利 177 234013 161895 33689
印度 557 224772 107776 6312
法國 0 188802 69573 29024
德國 0 184492 167871 8701
秘魯 0 178914 72319 4894
土耳其 0 166422 130852 4609
伊朗 0 164270 127485 8071
智利 4664 118292 90748 1356
墨西哥 0 101238 73271 11729
加拿大 18 94664 51520 7635
沙特阿拉伯 0 93157 68965 611
巴基斯坦 0 85264 30128 1770
中國大陸 0 83022 78320 4634
卡塔爾 0 63741 39468 45
比利時 0 58767 16048 9548
美國疫情全球數據
1910271
確診累積
+3373(較上日)		 109425
死亡個案
+152(較上日)		 690566
治癒人數
+1645(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 0 382837 68406 30164
新澤西州 0 163774 20200 11906
伊利諾伊州 0 123830 64641 5621
加利福尼亞州 0 120260 25494 4421
馬薩諸塞州 0 101592 78108 7152
賓夕法尼亞州 354 78232 51020 5838
德克薩斯州 71 69508 45859 1771
佛羅里達州 0 60183 10173 2610
密歇根州 0 58035 38099 5570
馬里蘭州 0 55858 3970 2668
中國大陸疫情全球數據
83022
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78320
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63620 4512
廣東 0 1598 1583 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
山東 0 792 780 7
上海 0 673 662 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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