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【歐股收市】歐洲央行擴大量寬 歐元強歐股軟
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月05日 時間00:00）
|香港疫情全球數據
|1100
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1042
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|6664119
確診累積
0(較上日)
|389247
死亡個案
0(較上日)
|3191983
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|0
|1906898
|688921
|109273
|巴西
|0
|590485
|266132
|32688
|俄羅斯
|0
|441108
|204623
|5384
|西班牙
|0
|287406
|196958
|27128
|英國
|0
|281270
|1212
|39811
|意大利
|0
|233836
|160938
|33601
|印度
|0
|224215
|107419
|6301
|法國
|0
|188802
|69573
|29024
|德國
|0
|184492
|167871
|8701
|秘魯
|0
|178914
|72319
|4894
|土耳其
|0
|166422
|130852
|4609
|伊朗
|0
|164270
|127485
|8071
|智利
|0
|113628
|90748
|1275
|墨西哥
|0
|101238
|73271
|11729
|加拿大
|0
|94646
|51508
|7579
|沙特阿拉伯
|0
|93157
|68965
|611
|巴基斯坦
|0
|85264
|30128
|1770
|中國大陸
|0
|83022
|78320
|4634
|卡塔爾
|0
|63741
|39468
|45
|比利時
|0
|58767
|16048
|9548
|美國疫情全球數據
|1906898
確診累積
0(較上日)
|109273
死亡個案
0(較上日)
|688921
治癒人數
0(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|0
|382837
|68406
|30164
|新澤西州
|0
|163774
|20200
|11906
|伊利諾伊州
|0
|123830
|64641
|5621
|加利福尼亞州
|0
|120260
|25494
|4421
|馬薩諸塞州
|0
|101592
|78108
|7152
|賓夕法尼亞州
|0
|77878
|49915
|5768
|德克薩斯州
|0
|69437
|45859
|1768
|佛羅里達州
|0
|60183
|10173
|2607
|密歇根州
|0
|58035
|38099
|5570
|馬里蘭州
|0
|55858
|3970
|2668
|中國大陸疫情全球數據
|83022
確診累積
0(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78320
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63620
|4512
|廣東
|0
|1598
|1583
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|山東
|0
|792
|780
|7
|上海
|0
|673
|662
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫