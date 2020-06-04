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【港區國安法】約翰遜自稱戀華 關注國安法與親華絕無衝突
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月04日 時間13:00）
|香港疫情全球數據
|1094
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1039
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|6615605
確診累積
+78396(較上日)
|388296
死亡個案
+4362(較上日)
|3164591
治癒人數
+76768(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|16076
|1901787
|688670
|109142
|巴西
|26325
|584562
|266132
|32568
|俄羅斯
|0
|432277
|195957
|5215
|西班牙
|394
|287406
|196958
|27128
|英國
|1414
|281270
|1212
|39811
|意大利
|321
|233836
|160938
|33601
|印度
|2460
|216919
|104107
|6088
|法國
|898
|189348
|69573
|29024
|德國
|262
|184425
|167453
|8699
|秘魯
|4030
|178914
|72319
|4894
|土耳其
|867
|166422
|130852
|4609
|伊朗
|0
|160696
|125206
|8012
|智利
|4942
|113628
|90748
|1275
|墨西哥
|3912
|101238
|73271
|11729
|加拿大
|683
|94641
|51506
|7579
|沙特阿拉伯
|0
|91182
|68159
|579
|巴基斯坦
|4801
|85264
|30128
|1770
|中國大陸
|1
|83022
|78319
|4634
|卡塔爾
|0
|62160
|37542
|45
|比利時
|0
|58685
|15959
|9522
|美國疫情全球數據
|1901787
確診累積
+16076(較上日)
|109142
死亡個案
+921(較上日)
|688670
治癒人數
+42168(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|925
|382837
|68406
|30164
|新澤西州
|627
|163774
|20200
|11906
|伊利諾伊州
|982
|123830
|64641
|5621
|加利福尼亞州
|2298
|120260
|25494
|4421
|馬薩諸塞州
|429
|101592
|78108
|7152
|賓夕法尼亞州
|558
|77878
|49915
|5768
|德克薩斯州
|1464
|69437
|45859
|1768
|佛羅里達州
|0
|58764
|10173
|2567
|密歇根州
|304
|58035
|38099
|5570
|馬里蘭州
|0
|54982
|3970
|2641
|中國大陸疫情全球數據
|83022
確診累積
+1(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78319
治癒人數
+5(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63620
|4512
|廣東
|1
|1598
|1583
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|山東
|0
|792
|780
|7
|上海
|0
|673
|661
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫