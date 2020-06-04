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新型冠狀肺炎全球疫情（06月04日 時間12:00）

國際形勢 12:00 2020/06/04

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月04日　時間12:00）
香港疫情全球數據
1094
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1039
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
6615448
確診累積
+78239(較上日)		 388254
死亡個案
+4320(較上日)		 3164532
治癒人數
+76709(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 16076 1901787 688670 109142
巴西 26325 584562 266132 32568
俄羅斯 0 432277 195957 5215
西班牙 394 287406 196958 27128
英國 1414 281270 1212 39811
意大利 321 233836 160938 33601
印度 2460 216919 104107 6088
法國 898 189348 69573 29024
德國 262 184425 167453 8699
秘魯 4030 178914 72319 4894
土耳其 867 166422 130852 4609
伊朗 0 160696 125206 8012
智利 4942 113628 90748 1275
墨西哥 3912 101238 73271 11729
加拿大 683 94641 51506 7579
沙特阿拉伯 0 91182 68159 579
巴基斯坦 4801 85264 30128 1770
中國大陸 1 83022 78319 4634
卡塔爾 0 62160 37542 45
比利時 0 58685 15959 9522
美國疫情全球數據
1901787
確診累積
+16076(較上日)		 109142
死亡個案
+921(較上日)		 688670
治癒人數
+42168(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 925 382837 68406 30164
新澤西州 627 163774 20200 11906
伊利諾伊州 982 123830 64641 5621
加利福尼亞州 2298 120260 25494 4421
馬薩諸塞州 429 101592 78108 7152
賓夕法尼亞州 558 77878 49915 5768
德克薩斯州 1464 69437 45859 1768
佛羅里達州 0 58764 10173 2567
密歇根州 304 58035 38099 5570
馬里蘭州 0 54982 3970 2641
中國大陸疫情全球數據
83022
確診累積
+1(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78319
治癒人數
+5(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63620 4512
廣東 1 1598 1583 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
山東 0 792 780 7
上海 0 673 661 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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