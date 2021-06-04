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新型冠狀肺炎全球疫情（06月04日 時間06:00）

國際形勢 06:00 2021/06/04

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月04日　時間06:00）
香港疫情全球數據
11,850
確診/疑似
0(較上日)		 210
死亡個案
0(較上日)		 11,568
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
173,054,536
確診累積
+251,047(較上日)		 3,717,918
死亡個案
+5,360(較上日)		 156,211,017
治癒人數
+165,211(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 12,578 34,167,875 28,219,862 611,498
印度 96,704 28,572,359 26,588,808 340,719
巴西 83,391 16,803,472 15,168,330 469,388
法國 15,401 5,755,549 5,378,370 109,990
土耳其 6,602 5,270,299 5,139,993 47,882
俄羅斯 0 5,099,182 4,711,982 122,660
英國 5,179 4,515,777 4,296,244 128,075
意大利 0 4,225,163 3,893,259 126,342
阿根廷 0 3,852,156 3,409,316 79,320
德國 1,255 3,701,690 3,518,910 89,605
西班牙 5,250 3,693,012 3,464,896 80,099
哥倫比亞 0 3,459,422 3,218,620 89,808
伊朗 0 2,945,100 2,508,907 80,658
波蘭 0 2,874,092 2,642,127 74,075
墨西哥 0 2,423,928 1,932,457 228,146
烏克蘭 0 2,268,209 2,126,613 53,015
秘魯 0 1,965,432 1,918,756 184,942
印尼 0 1,837,126 1,691,593 51,095
荷蘭 0 1,684,344 1,506,883 17,932
南非 5,360 1,680,373 1,567,635 56,765
美國疫情全球數據
34,167,875
確診累積
+12,578(較上日)		 611,498
死亡個案
+461(較上日)		 28,219,862
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 3,791,974 2,057,525 63,294
德克薩斯州 801 2,958,485 2,842,042 51,845
佛羅里達州 1,878 2,329,867 1,970,341 36,973
紐約州 480 2,155,845 1,737,401 53,654
伊利諾伊州 674 1,383,739 1,310,330 25,265
賓夕法尼亞州 213 1,208,879 1,143,894 27,405
佐治亞州 446 1,125,017 1,009,377 20,900
俄亥俄州 490 1,103,380 1,067,643 19,923
新澤西州 281 1,017,044 910,681 26,253
北卡羅萊納州 481 1,003,989 979,410 13,130
中國大陸疫情全球數據
91,170
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 86,170
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,159 63,646 4,512
廣東 0 2,498 2,388 8
上海 0 2,111 2,033 7
黑龍江 0 1,612 1,598 13
浙江 0 1,364 1,323 1
河北 0 1,317 1,310 7
河南 0 1,315 1,290 22
北京 0 1,060 1,046 9
湖南 0 1,051 1,040 4
四川 0 1,030 994 3
香港疫情全球數據
11,850
確診累積
0(較上日)		 210
死亡個案
0(較上日)		 11,568
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,172 1,152 16
觀塘區 0 875 856 17
黃大仙區 0 862 821 39
九龍城區 0 797 776 18
深水埗區 0 666 639 24
東區 0 662 647 12
元朗區 0 630 622 8
沙田區 0 627 617 10
葵青區 0 604 597 6
中西區 0 548 544 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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