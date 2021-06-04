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|新型冠狀肺炎全球疫情（06月04日 時間06:00）
|香港疫情全球數據
|11,850
確診/疑似
0(較上日)
|210
死亡個案
0(較上日)
|11,568
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|173,054,536
確診累積
+251,047(較上日)
|3,717,918
死亡個案
+5,360(較上日)
|156,211,017
治癒人數
+165,211(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|12,578
|34,167,875
|28,219,862
|611,498
|印度
|96,704
|28,572,359
|26,588,808
|340,719
|巴西
|83,391
|16,803,472
|15,168,330
|469,388
|法國
|15,401
|5,755,549
|5,378,370
|109,990
|土耳其
|6,602
|5,270,299
|5,139,993
|47,882
|俄羅斯
|0
|5,099,182
|4,711,982
|122,660
|英國
|5,179
|4,515,777
|4,296,244
|128,075
|意大利
|0
|4,225,163
|3,893,259
|126,342
|阿根廷
|0
|3,852,156
|3,409,316
|79,320
|德國
|1,255
|3,701,690
|3,518,910
|89,605
|西班牙
|5,250
|3,693,012
|3,464,896
|80,099
|哥倫比亞
|0
|3,459,422
|3,218,620
|89,808
|伊朗
|0
|2,945,100
|2,508,907
|80,658
|波蘭
|0
|2,874,092
|2,642,127
|74,075
|墨西哥
|0
|2,423,928
|1,932,457
|228,146
|烏克蘭
|0
|2,268,209
|2,126,613
|53,015
|秘魯
|0
|1,965,432
|1,918,756
|184,942
|印尼
|0
|1,837,126
|1,691,593
|51,095
|荷蘭
|0
|1,684,344
|1,506,883
|17,932
|南非
|5,360
|1,680,373
|1,567,635
|56,765
|美國疫情全球數據
|34,167,875
確診累積
+12,578(較上日)
|611,498
死亡個案
+461(較上日)
|28,219,862
治癒人數
0(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|3,791,974
|2,057,525
|63,294
|德克薩斯州
|801
|2,958,485
|2,842,042
|51,845
|佛羅里達州
|1,878
|2,329,867
|1,970,341
|36,973
|紐約州
|480
|2,155,845
|1,737,401
|53,654
|伊利諾伊州
|674
|1,383,739
|1,310,330
|25,265
|賓夕法尼亞州
|213
|1,208,879
|1,143,894
|27,405
|佐治亞州
|446
|1,125,017
|1,009,377
|20,900
|俄亥俄州
|490
|1,103,380
|1,067,643
|19,923
|新澤西州
|281
|1,017,044
|910,681
|26,253
|北卡羅萊納州
|481
|1,003,989
|979,410
|13,130
|中國大陸疫情全球數據
|91,170
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|86,170
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,159
|63,646
|4,512
|廣東
|0
|2,498
|2,388
|8
|上海
|0
|2,111
|2,033
|7
|黑龍江
|0
|1,612
|1,598
|13
|浙江
|0
|1,364
|1,323
|1
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|河南
|0
|1,315
|1,290
|22
|北京
|0
|1,060
|1,046
|9
|湖南
|0
|1,051
|1,040
|4
|四川
|0
|1,030
|994
|3
|香港疫情全球數據
|11,850
確診累積
0(較上日)
|210
死亡個案
0(較上日)
|11,568
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,172
|1,152
|16
|觀塘區
|0
|875
|856
|17
|黃大仙區
|0
|862
|821
|39
|九龍城區
|0
|797
|776
|18
|深水埗區
|0
|666
|639
|24
|東區
|0
|662
|647
|12
|元朗區
|0
|630
|622
|8
|沙田區
|0
|627
|617
|10
|葵青區
|0
|604
|597
|6
|中西區
|0
|548
|544
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫