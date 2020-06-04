上一篇文章
【美股收市】憧憬復甦道指飆527點 納指距歷史高位僅1.4%
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月04日 時間04:00）
|香港疫情全球數據
|1094
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1039
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|6564260
確診累積
+27051(較上日)
|385386
死亡個案
+1452(較上日)
|3098357
治癒人數
+10534(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|8704
|1894415
|649189
|108767
|巴西
|2500
|560737
|253570
|31417
|俄羅斯
|0
|432277
|195957
|5215
|西班牙
|394
|287406
|196958
|27128
|英國
|1408
|281264
|1211
|39811
|意大利
|321
|233836
|160938
|33601
|印度
|2310
|216769
|104071
|6088
|法國
|0
|188450
|69455
|29021
|德國
|138
|184301
|167453
|8683
|秘魯
|0
|174884
|69257
|4894
|土耳其
|867
|166422
|130852
|4609
|伊朗
|0
|160696
|125206
|8012
|智利
|4942
|113628
|86173
|1275
|墨西哥
|0
|97326
|70308
|10637
|加拿大
|420
|94378
|51192
|7564
|沙特阿拉伯
|0
|91182
|68159
|579
|中國大陸
|0
|83021
|78314
|4634
|巴基斯坦
|0
|80463
|28923
|1688
|卡塔爾
|0
|62160
|37542
|45
|比利時
|0
|58685
|15959
|9522
|美國疫情全球數據
|1894415
確診累積
+8704(較上日)
|108767
死亡個案
+546(較上日)
|649189
治癒人數
+2687(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|912
|382824
|67494
|30134
|新澤西州
|383
|163530
|20200
|11880
|伊利諾伊州
|982
|123830
|63537
|5621
|加利福尼亞州
|0
|117962
|24930
|4360
|馬薩諸塞州
|0
|101163
|46354
|7085
|賓夕法尼亞州
|468
|77788
|49915
|5756
|德克薩斯州
|161
|68134
|44517
|1736
|佛羅里達州
|0
|58764
|9890
|2567
|密歇根州
|304
|58035
|38099
|5570
|馬里蘭州
|0
|54982
|3855
|2641
|中國大陸疫情全球數據
|83021
確診累積
0(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78314
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63620
|4512
|廣東
|0
|1597
|1583
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|山東
|0
|792
|780
|7
|上海
|0
|673
|661
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫