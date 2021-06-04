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|新型冠狀肺炎全球疫情（06月04日 時間03:00）
|香港疫情全球數據
|11,850
確診/疑似
0(較上日)
|210
死亡個案
0(較上日)
|11,568
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|172,931,949
確診累積
+128,460(較上日)
|3,715,318
死亡個案
+2,760(較上日)
|156,228,650
治癒人數
+182,844(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|815
|34,156,112
|28,256,992
|611,067
|印度
|96,704
|28,572,359
|26,588,808
|340,719
|巴西
|0
|16,720,081
|15,168,330
|467,706
|法國
|15,401
|5,755,549
|5,378,370
|109,990
|土耳其
|6,602
|5,270,299
|5,139,993
|47,882
|俄羅斯
|0
|5,099,182
|4,711,982
|122,660
|英國
|0
|4,510,598
|4,293,977
|128,057
|意大利
|0
|4,225,163
|3,893,259
|126,342
|阿根廷
|0
|3,852,156
|3,409,316
|79,320
|德國
|1,104
|3,701,539
|3,518,910
|89,542
|西班牙
|5,250
|3,693,012
|3,464,896
|80,099
|哥倫比亞
|0
|3,459,422
|3,218,620
|89,808
|伊朗
|0
|2,945,100
|2,508,907
|80,658
|波蘭
|0
|2,874,092
|2,642,127
|74,075
|墨西哥
|0
|2,423,928
|1,932,457
|228,146
|烏克蘭
|0
|2,268,209
|2,126,613
|53,015
|秘魯
|0
|1,965,432
|1,918,756
|184,942
|印尼
|0
|1,837,126
|1,691,593
|51,095
|荷蘭
|0
|1,684,344
|1,506,883
|17,932
|南非
|0
|1,675,013
|1,565,684
|56,711
|美國疫情全球數據
|34,156,112
確診累積
+815(較上日)
|611,067
死亡個案
+30(較上日)
|28,256,992
治癒人數
+630(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|3,791,974
|2,057,525
|63,294
|德克薩斯州
|0
|2,957,684
|2,840,583
|51,798
|佛羅里達州
|0
|2,327,989
|1,965,252
|36,924
|紐約州
|0
|2,155,365
|1,731,095
|53,638
|伊利諾伊州
|0
|1,383,065
|1,307,177
|25,241
|賓夕法尼亞州
|0
|1,208,666
|1,143,270
|27,371
|佐治亞州
|0
|1,124,571
|1,007,705
|20,867
|俄亥俄州
|0
|1,102,890
|1,066,673
|19,923
|新澤西州
|0
|1,016,763
|906,543
|26,247
|北卡羅萊納州
|0
|1,003,508
|979,410
|13,110
|中國大陸疫情全球數據
|91,170
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|86,170
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,159
|63,646
|4,512
|廣東
|0
|2,498
|2,388
|8
|上海
|0
|2,111
|2,033
|7
|黑龍江
|0
|1,612
|1,598
|13
|浙江
|0
|1,364
|1,323
|1
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|河南
|0
|1,315
|1,290
|22
|北京
|0
|1,060
|1,046
|9
|湖南
|0
|1,051
|1,040
|4
|四川
|0
|1,030
|994
|3
|香港疫情全球數據
|11,850
確診累積
0(較上日)
|210
死亡個案
0(較上日)
|11,568
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,172
|1,152
|16
|觀塘區
|0
|875
|856
|17
|黃大仙區
|0
|862
|821
|39
|九龍城區
|0
|797
|776
|18
|深水埗區
|0
|666
|639
|24
|東區
|0
|662
|647
|12
|元朗區
|0
|630
|622
|8
|沙田區
|0
|627
|617
|10
|葵青區
|0
|604
|597
|6
|中西區
|0
|548
|544
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫