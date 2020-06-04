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新型冠狀肺炎全球疫情（06月04日 時間01:00）

國際形勢 01:00 2020/06/04

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月04日　時間01:00）
香港疫情全球數據
1094
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1039
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
6550373
確診累積
+13164(較上日)		 384528
死亡個案
+594(較上日)		 3092097
治癒人數
+4274(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 3260 1888971 649098 108450
巴西 2500 560737 253570 31417
俄羅斯 0 432277 195957 5215
西班牙 0 287012 196958 27127
英國 0 279856 1224 39728
意大利 321 233836 160938 33601
印度 1968 216427 103947 6087
法國 0 188450 68930 28943
德國 51 184214 167300 8680
秘魯 0 174884 69257 4767
土耳其 0 165555 129921 4585
伊朗 0 160696 125206 8012
智利 4942 113628 86173 1275
墨西哥 0 97326 70308 10637
加拿大 0 93958 50722 7495
沙特阿拉伯 0 91182 68159 579
中國大陸 0 83021 78314 4634
巴基斯坦 0 80463 28923 1688
卡塔爾 0 62160 37542 45
比利時 0 58685 15959 9522
美國疫情全球數據
1888971
確診累積
+3260(較上日)		 108450
死亡個案
+229(較上日)		 649098
治癒人數
+2596(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 0 381912 67494 30078
新澤西州 383 163530 20200 11880
伊利諾伊州 0 122848 63537 5525
加利福尼亞州 0 117962 24930 4360
馬薩諸塞州 0 101163 46354 7085
賓夕法尼亞州 0 77320 49915 5697
德克薩斯州 0 67973 44517 1735
佛羅里達州 0 58764 9890 2567
密歇根州 0 57731 38099 5553
馬里蘭州 0 54982 3855 2641
中國大陸疫情全球數據
83021
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78314
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63620 4512
廣東 0 1597 1583 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
山東 0 792 780 7
上海 0 673 661 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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