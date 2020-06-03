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新型冠狀肺炎全球疫情（06月03日 時間16:00）

國際形勢 16:00 2020/06/03

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月03日　時間16:00）
香港疫情全球數據
1094
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1038
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
6505406
確診累積
+88546(較上日)		 382922
死亡個案
+4217(較上日)		 3071029
治癒人數
+135323(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 18176 1881440 645974 108062
巴西 27504 558237 253570 31309
俄羅斯 8536 432277 195957 5215
西班牙 294 287012 196958 27127
英國 1654 279392 1224 39452
意大利 318 233515 160092 33530
印度 5392 208252 100398 5833
法國 0 188450 68930 28943
德國 158 184091 167300 8674
秘魯 4845 174884 69257 4767
土耳其 786 165555 129921 4585
伊朗 0 157562 123077 7942
智利 3527 108686 86173 1188
墨西哥 3891 97326 70308 10637
加拿大 670 93958 50722 7476
沙特阿拉伯 0 89011 65790 549
中國大陸 0 83021 78314 4634
巴基斯坦 4065 80463 28923 1688
卡塔爾 0 60259 36036 43
比利時 0 58615 15934 9505
美國疫情全球數據
1881440
確診累積
+18176(較上日)		 108062
死亡個案
+904(較上日)		 645974
治癒人數
+30255(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 1087 381912 67254 30078
新澤西州 505 163147 19958 11783
伊利諾伊州 1614 122848 63537 5525
加利福尼亞州 2843 117962 24930 4360
馬薩諸塞州 358 101163 46354 7085
賓夕法尼亞州 581 77320 48839 5691
德克薩斯州 1944 67973 44517 1735
密歇根州 199 57731 38099 5553
佛羅里達州 0 57447 9890 2531
馬里蘭州 0 54175 3855 2597
中國大陸疫情全球數據
83021
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78314
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63620 4512
廣東 1 1597 1583 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 2 947 934 13
江西 0 932 931 1
山東 0 792 780 7
上海 0 673 661 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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