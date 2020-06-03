上一篇文章
【BNO】英國朝野撐BNO擴權 曾與五眼聯盟傾接收港人
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月03日 時間11:00）
|香港疫情全球數據
|1094
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1038
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|6490005
確診累積
+73145(較上日)
|382631
死亡個案
+3926(較上日)
|3004679
治癒人數
+68973(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|18166
|1881430
|645974
|108070
|巴西
|27504
|558237
|240627
|31309
|俄羅斯
|0
|423741
|186985
|5037
|西班牙
|294
|287012
|196958
|27127
|英國
|1654
|279392
|1224
|39452
|意大利
|318
|233515
|160092
|33530
|印度
|4331
|207191
|100285
|5829
|法國
|0
|189220
|68930
|28943
|德國
|158
|184091
|166609
|8674
|秘魯
|4845
|174884
|69257
|4767
|土耳其
|786
|165555
|129921
|4585
|伊朗
|0
|157562
|123077
|7942
|智利
|3527
|108686
|44946
|1188
|墨西哥
|3891
|97326
|70308
|10637
|加拿大
|670
|93958
|50722
|7476
|沙特阿拉伯
|0
|89011
|65790
|549
|中國大陸
|0
|83021
|78314
|4634
|巴基斯坦
|0
|76398
|27110
|1621
|卡塔爾
|0
|60259
|36036
|43
|比利時
|0
|58615
|15934
|9505
|美國疫情全球數據
|1881430
確診累積
+18166(較上日)
|108070
死亡個案
+912(較上日)
|645974
治癒人數
+30255(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|1087
|381912
|67254
|30078
|新澤西州
|505
|163147
|19958
|11783
|伊利諾伊州
|1614
|122848
|63537
|5525
|加利福尼亞州
|2843
|117962
|24930
|4360
|馬薩諸塞州
|358
|101163
|46354
|7085
|賓夕法尼亞州
|581
|77320
|48839
|5691
|德克薩斯州
|1944
|67973
|44517
|1735
|密歇根州
|199
|57731
|38099
|5553
|佛羅里達州
|0
|57447
|9890
|2531
|馬里蘭州
|0
|54175
|3855
|2597
|中國大陸疫情全球數據
|83021
確診累積
0(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78314
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63620
|4512
|廣東
|1
|1597
|1583
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|2
|947
|934
|13
|江西
|0
|937
|936
|1
|山東
|0
|792
|780
|7
|上海
|0
|673
|661
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫